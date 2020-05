Het maakt mij boos hoe we keer op keer in een hoek worden gedreven en participeren in de samenleving steeds maar weer onmogelijk wordt gemaakt

Afgelopen dinsdag werd er in de Eerste Kamer gepraat over de nieuwe wet Harmonisatie op de Wajong. Ik heb er niet de hele dag naar geluisterd maar alleen via twitter een beetje meegelezen wat er zoal gezegd werd. Nu ik weet dat er voor mijn persoonlijke situatie niets veranderd ben ik een heel stuk rustiger.

De tweets die ik voorbij zag komen over de staatssecretaris stuitten mij erg tegen de borst. Ik vind het heel erg hoe zij over mensen in de wajong en met een beperking denkt. Ik denk dat rechtvaardigheid en goede kansen voor mensen in de Wajong beginnen met een staatssecretaris die met ons meedenkt. Dat gevoel krijg ik dus niet bij mevrouw Van Ark.

Ik vind het erg dat ze vindt dat mensen in de Wajong het te goed hebben en dat we daarom niet aan het werk komen. Dit is een gedachte die mij hard raakt. Als ze ook maar een beetje zou snappen hoe moeilijk het is en waar je tegenaan loopt als je een beperking hebt dan zou ze toch niet zo denigrerend spreken over deze doelgroep, lijkt me.

Het maakt mij boos hoe we keer op keer in een hoek worden gedreven en participeren in de samenleving steeds maar weer onmogelijk wordt gemaakt. Ik heb altijd geprobeerd om op de normale manier mee te doen en omdat je niks aan mij ziet kan ik goed verbloemen ‘dat er iets met mij is.’ Echter heb ik, door schade en schande, moeten leren dat het mij niet lukt om te doen alsof er niks aan de hand is.

Mensen met een beperking worden in 2020 nog steeds gediscrimineerd als het gaat om kansen op de

arbeidsmarkt en in onze samenleving, dat moet gewoon anders! Ik wil bijdragen aan de maatschappij, net als het merendeel van de mensen in Nederland. Denk dan met ons mee en ga met ons waar nodig in gesprek.

Ik denk dat er nog veel veranderd moet worden met betrekking tot de beeldvorming rond mensen met een beperking. De participatiewet heeft bewezen dat het niet werkt om alleen bedrijven te belonen als ze iemand met een beperking in dienst nemen. Er bestaan nog te veel misvattingen over mensen met een beperking waardoor de mensen die wel hun bijdrage willen geven vaak bij voorbaat al geen kans krijgen.

Er is nog een boel werk te verzetten, willen mensen met een beperking op hun eigen manier mee kunnen draaien in deze samenleving! Ik zou hier graag een positieve bijdrage aan geven.