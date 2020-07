Niemand buiten Duitsland begrijpt Angela Merkel. Haar dominee-vader verhuisde in haar geboortejaar 1954 van het vrije Westen naar een plek achter het ijzeren gordijn. Opgevoed in een streng marxistische omgeving waar ze weinig ambitie toonde en al even weinig betrokkenheid met de (dogmatische) politiek. Daarna begon ze onopvallend carrière te maken tot ze bijna even onopvallend de koningin van Duitsland werd. Ze heeft de uitstraling van een lieve oudere dame die je helpt bij het oversteken. Haar ogen stralen altijd iets uit van te laat ingenomen antidepressiva. Ze is niet sexy, heeft geen grote visionaire denkbeelden en je valt in slaap als je langer dan een paar minuten naar haar redevoeringen zit te luisteren. Een soort Duitse uitvoering van Rutte.

De Duitsers houden van haar en ik ook. Want het is wel iemand die al bijna 15 jaar de meest ingewikkelde natie van Europa bijna feilloos heeft geleid. Een deskundig iemand die een economisch principe (er is werk genoeg voor al die bootvluchtelingen) koppelde aan een menslievend image (laat ze maar komen, Duitsland is een gastvrij land). Die buiten haar eigen land, dat een ongekende economische groei heeft doorgemaakt, ook nog de Europese Unie overeind heeft gehouden.

Sinds vandaag is ze de leider van Europa. Voorzitter van de Unie die eigenlijk allang de Verenigde Staten van Europa hadden moeten zijn. Met haar ongelooflijke slimheid en robuuste handtas gaat ze Europa ‘als gedachte’ redden. Ze laat die rare Engelsen in het stof bijten met hun bekrompen Brexit. Polen met de PIS en Hongarije met Orban zal ze aan ideeën helpen over een Pexit en Hexit. Weg met die neonazi’s die de rechtstaat om zeep helpen. Ze zal het Gierige Kwartet onder leiding van Rutte links en rechts de hoeken van de kamer laten zien: “Wat nou solidariteit met onze broeders uit het Zuiden!” Onder haar leiding maken we nog enige kans dat het iets wordt met Europa. Met de opmerking dat ze zich verplicht voelt om zich met volle kracht in te zetten voor de Europese belofte van vrijheid en gelijkheid is ze vandaag aan deze taak begonnen.