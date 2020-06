Vorige week was het laatste coronadebat voor de zomervakantie. En daarbij dienden we opnieuw een aantal belangrijke moties voor zorgverleners in. De moties gaan over het voorkomen dat zorgverleners eventuele toeslagen voor huur of zorg kwijtraken, doordat ze de afgelopen maanden veel hebben overgewerkt. Maar ze gaan ook over de zorgen dat mensen in de zorg volgend jaar niet hoeven in te leveren, omdat hun loonsverhogingen lijken op te gaan aan hogere pensioenpremies.

En ze gingen over onze nieuwe poging om extra geld uit te trekken voor betere salarissen voor alle mensen in de zorg. Vanmiddag stemden we daarover. En wat denk je? CDA, ChristenUnie, D66 en VVD stemden opnieuw tegen. Tegen álle voorstellen. Dat betekent als het aan regeringspartijen ligt dus dat:

– Er geen extra geld komt voor betere lonen in de zorg;

– Zorgverleners het risico lopen dat ze er volgend jaar in hun nettoloon zelfs op achteruitgaan;

– Zorgverleners bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag kwijtraken als ze de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis extra hebben moeten werken.

Dat is niet alleen geen boter bij de vis na alle complimenten en het applaus. Het betekent vooral stank voor dank: ‘Bedankt voor jullie inzet, maar al dat harde werken gaat je vooral geld kosten.’

Schandalig, en een klap in het gezicht van alle mensen in de zorg. Dat moet écht anders!

Dit artikel verscheen eerder op pvda.nl