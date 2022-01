net als toen hoor je de stilte van de toekomst

De aanvang van een nieuw jaar is altijd een aanzet voor het aangaan van nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en kansen. Al worden deze de laatste jaren ongevraagd omringd door een constante onstabiele factor. Ieders leven is sinds het begin van 2020 in de ban van een virus dat vooruitzichten lijkt te verdringen en toekomstbeelden troebel maakt. Het heeft ons gedwongen om flexibel(er) te zijn en om zodoende een, enigszins, normaal leven te kunnen leiden. Om rekening te houden met elkaar en onszelf. Om net te doen alsof we wel weten hoe het hoort en hoe het moet, maar dat we eigenlijk geen idee hebben wat we kunnen verwachten of wat er van ons verwacht wordt. En om vooruit te blijven kijken zonder eerst in de achteruitkijkspiegel te hebben gekeken.

Wanneer ik in de persoonlijke achteruitkijkspiegel van 2021 kijk, zie ik bijvoorbeeld de opluchting van de eerste vaccinatie. Op 30 mei scheen de zon in Kerkrade: ik kreeg het Janssen-vaccin toegediend en alles leek te veranderen. Optimisme en hoop werden een teleurstelling toen bleek dat het virus halsstarriger was dan in eerste instantie werd aangenomen. Op 30 december van afgelopen jaar, exact zeven maanden na de eerste prik, kon ik terecht in het eigen dorp voor het langverwachte boostervaccin. In het dorpscafé was de feestzaal omgetoverd tot een priklocatie, waar het een massaal buurttreffen was. Na Janssen werd er Pfizer aan mijn beveiligingscocktail toegevoegd. Ik kwam na de prik terecht op een stoel naast de bar. Later in de avond was ik hondsberoerd en betrapte ik mezelf heel even op de gedachte waarom ik dit ook alweer deed.

Het lijkt een herhaling van zetten te worden en als ik minister de Jonge mag geloven zullen er waarschijnlijk nog een aantal mogelijke shots volgen dit jaar. De naïeve euforie maakt plaats voor een doffe gelatenheid. ‘We zullen moeten leren leven met een nieuw leven’, hoor je geregeld om je heen. Wat dat betekent, zo’n nieuw leven, dat weet uiteindelijk nog niemand. Zullen we moeten gaan erkennen dat er een leven van voor en na was en is? Dat herinneringen razendsnel hun nostalgische waarde hebben gekregen? Het besef dat het verleden ook ooit toekomst was kan ons daarbij waarschijnlijk helpen. We wisten immers nog nooit wat ons daadwerkelijk te wachten stond.

net als toen hoor je de stilte van de toekomst

wanneer ik aan de toekomst denk

denk ik aan het verleden dat er al is

een massief scala aan al wat er ooit was

zo’n hemels en oneindig blauw met een ietwat wit gewolkt

de aarde als verzadigd en rijkelijk gevuld palet

een bevestiging van materie van alles wat daartussenin kan zijn en is geweest

aan gedroomde dromen of verdrongen dingen

aan beleefde levens en verzaakte zaken

wat was er of wat moeten we nog ervaren, denken en doen

met gedachten vol weemoed zijn er klanken

die klinken als beelden van daarginds, van toen

in die optimistige massa van ooit en later

is er een scala aan kleuren tussen alles, hoop en iets

waar nog geen ((uit)zicht op) later is maar alleen een verleden als destijds

en een wat is geweest dat is geweest klinkt als melancholie

er is een nu dat je kan beleven voordat het verdampt

zien voordat het verdwijnt

en horen voordat het vervliegt

hoor je het ook?

het klinkt net als toen, of

denk je aan wat is geweest en zoek je de toekomst die voor het oprapen ligt

een toekomstbeeld dat zojuist nog verheden was

een grijpbaar niet weten wat er nu is of wat er komt

zo’n onzichtbare openheid en een stukje groei

het heelal gevuld met onbekend en anders of juist vertrouwd – da’s ook goed

een bevestiging van nog net niets tot allesomvattend en niet te bevatten

er zijn dromen die komen en open eindes met een dicht vervolg

te beleven levens en zaken waarvan we willen dat ze er ooit waren

ze dienen zich aan, ze liggen voor het grijpen

wat was er toen verandert in wat komt er nu

waar gaan we in geloven, naar uitkijken of vrezen

in die oppermachtige meervoud aan beschikbaarheid in het kwadraat

we (ver)dwalen in gedachten vol kansen, klanken en beelden van later

in de nu nog on(aan)tastbare helderheid van gewenst geluk en

we verlangen naar alles en iets

ik (voor)zie het (voor)uitzicht op zodadelijk, straks en zelfs daarna

het ooit dat komt en nu nog even klinkt als de luidste stilte

luister!

hoor je het ook?

het klinkt net als toen