De film Field of Dreams zou een goede voorbereiding zijn voor Tweede Kamerleden die 10 september de wet over infrastructuur bespreken. Ze besluiten dan hoe de 7 miljard die jaarlijks wordt gebruikt voor wegen uitgegeven moet worden. Kevin Costner hoort in de honkbalfilm “Field of Dreams” namelijk stemmen: “If you build it, he will come.” Samengevat: hij bouwde het honkbalveld en men kwam er naar toe. Precies zo werkt het ook met infrastructuur; bouw meer wegen en je krijgt meer verkeer, omdat mensen meer gaan reizen.

Bouw een snelweg, metro of spoorlijn en de reizigers komen. Mensen reizen gemiddeld 5 kwartier per dag. Wordt de snelheid verhoogd dan neemt de reistijd niet af, maar de reis kilometers toe. Nieuw asfalt geeft dus vooral bredere files. Met meer infrastructuur bereiken we dat mensen meer reizen.

Maar is meer reizen wel wat we willen? Nee! 83% genoot van de rust op de weg tijdens lockdown en was er positief tot zeer positief over. Mensen willen minder luchtvervuiling, minder CO2 en meer rust op straat. Waarom reizen mensen dan toch? We gaan naar werk, zorg of onderwijs. We bezoeken vrienden, familie en doen boodschappen. We reizen om ergens iets te doen of te krijgen.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dit geldt ook voor de dokter, de buurtsuper en de school. Liever in de buurt, dan is het voor iedereen mogelijk om te lopen of te fietsen. Dat is gezonder en beter voor het milieu. Het kost minder tijd en minder geld. Dichterbij is sneller. Dus de voorzieningen moeten juist ook bereikbaar zijn in de wijken en de dorpen.

De regering geeft al jaren 7 miljard per jaar uit aan onderhoud en uitbreiding van infrastructuur. Donderdag bespreekt de Kamer de nieuwe wet die het geld verdeelt. Maar het doel van de wet is nog steeds ‘faciliteren van mobiliteit’. Met andere woorden, meer bouwen en meer verkeer is beter. Minister van Nieuwenhuizen heeft een ouderwetse wet die nog van voor het coronatijdperk komt naar de Kamer gestuurd. Deze wet brengt niet de vooruitgang die nu nodig is. Het gaat niet om meer mobiliteit, meer verkeer, meer reizen. Het gaat om de verduurzaming van de weg er naar toe. Om hiervoor te zorgen moet het doel van de wet worden aangepast.

Vooraanstaande economen pleiten voor een klimaateconomie, een economie waarin duurzaam wonen, eten en reizen centraal staan. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur pleit voor groen herstel en even geen nieuw asfalt. Uit opinie onderzoek blijkt dat mensen klimaat net zo belangrijk vinden als ooit tevoren en geen uitstel van klimaatbeleid willen. De Kamer kan donderdag de lessen van de crisis toepassen: steek de miljarden voor infrastructuur in duurzame bereikbaarheid voor mensen. Want wat voor infrastructuur geldt, geldt ook voor de klimaateconomie: If you build it, he will come.