Nieuw kabinet laat de schoorstenen van fossiele industrie doorroken

Slechte poëzie voor behoud van oude economie. Het regeerakkoord staat er vol mee. Neem deze strofes over de 17,5 miljard euro subsidie en kortingen die elk jaar (!) gaan naar fossiele brandstoffen: “We onderzoeken de mogelijkheden om financiële prikkels voor fossiele brandstoffen af te bouwen om vervolgens de financiële stimulering voor deze brandstoffen waar mogelijk te beëindigen. We doen dit zoveel mogelijk met andere landen, met het oog op ons vestigingsklimaat.”

Welgeteld zes voorbehouden! Terwijl we fossiele subsidies toch heel simpel direct en permanent zouden moeten afschaffen; dat heeft werkelijk helemaal niks te maken met ondernemerschap en vestigingsklimaat. Het houdt Nederland in het fossiele tijdperk! Alsof we willen dat nog meer fossiele bedrijven zich hier gaan vestigen. Die moeten juist z.s.m. weg!

Het is peperdure, onbewezen beademingsapparatuur voor terminale bedrijven; met relatief weinig banen en échte innovatie. In plaats van de permanente en verantwoorde ontmanteling van de honderden olie en gas installaties. Wie gaat dít straks opruimen?

Bij biodiversiteit geldt hetzelfde: 25 miljard euro voor natuurherstel, tegen onder andere de stikstofcrisis. Dat is dus indirect subsidie voor de oude vlees-, giflandbouw, bouw- en luchtvaartbedrijven. Biodiversiteitsverlies is immers de prijs van hún producten. In plaats van radicaal vernieuwen, circulair, efficiënt worden, slachten we weer 650 miljoen (!) dieren.