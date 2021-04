Vandaag maakte de regering van Nieuw-Zeeland een belangrijk en dapper besluit bekend. De export van levend vee wordt stopgezet. Daarmee wordt honderdduizenden dieren een lange lijdensweg overzee bespaard. Het is de hoogste tijd dat Europa nu eindelijk ook durf toont en dit voorbeeld volgt.

Ruim zes maanden geleden kapseisde en zonk het veetransportschip Gulf Livestock 1 in de Oost-Chinese zee. 41 van de 43 bemanningsleden en alle 6000 koeien aan boord kwamen om. Het schip was op weg van Nieuw-Zeeland naar China, een reis die maar liefst 17 dagen duurt. Als gevolg van deze ramp heeft de Nieuw-Zeelandse regering nu besloten de export van levend vee helemaal te beëindigen, met een overgangsperiode van twee jaar. Met deze beslissing wil het land ‘voorop blijven lopen in een wereld waarin dierenwelzijn steeds meer aandacht krijgt’, aldus de minister van Landbouw.

Ook in Europa vinden regelmatig rampen met dieren op transport plaats. Nog maar kortgeleden kwam er een eind aan een helletocht van twee schepen met runderen die maandenlang rondzwierven op de Middellandse zee. Omdat er mogelijk een besmettelijke ziekte aan boord was wilde geen enkele haven de schepen toelaten en zwierven ze maandenlang doelloos over zee, met alle ellende van dien voor de opeengepakte dieren en bemanning. Uiteindelijk werden de schepen onder druk van internationale verontwaardiging weer toegelaten in Spanje, waarvandaan ze ook vertrokken waren. Daar werden de dieren ‘geëuthanaseerd’ na een zinloos en onnodig lijden dat maandenlang duurde.

Ook de ramp met de Queen Hind staat nog vers in het geheugen. In 2019 kapseisde het schip, met bestemming Midden-Oosten, in de haven van Midia in Roemenië. De 14.000 schapen aan boord kwamen bijna allemaal op een vreselijke manier om.

Ondanks al deze rampen houdt Europa nog steeds vast aan het handhaven van de export van levend vee naar landen ver buiten de EU. Elk jaar gaan er nog steeds zo’n drie miljoen dieren op transport naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije. Dit gebeurt nota bene terwijl recente rapporten van de EU toegeven dat de welzijnsregels van de EU tijdens deze transporten worden overtreden, en zelfs nadat het Europees Gerechtshof bepaalde dat deze regels ook buiten de EU moeten worden nageleefd.

Het is dus de hoogste tijd dat ook Europa eindelijk, net als Nieuw-Zeeland, een eind durft te maken aan deze gruwelijke en onnodige handel en transporten van levende dieren naar landen waar de Europese welzijnseisen niet worden nageleefd verbiedt. Ik ben dan ook blij met de beslissing van minister Schouten, die vorig jaar al een eind maakte aan transporten vanuit Nederland naar bestemmingen waar de Europese regels niet worden nageleefd. En ik hoop van harte dat haar opvolger dit besluit handhaaft en in Europa krachtig zal pleiten voor navolging door de hele EU.