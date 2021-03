Het moet de grote en geliefde leider licht te moede zijn geweest toen de verkiezingsuitslag tot hem doordrong. Hij was opnieuw beloond. Zijn aanpak werkte. De kiezer heeft niet zomaar gelijk. De kiezer heeft hem ook gelijk gegéven. Wat zou zich onder zijn hersenpan afspelen? Een beredeneerde speculatie:

Je zag het maar weer. Onder alle dwergen om je heen ben je de enige staatsman. De Rutte doctrine triomfeert. Je moet de mensen niet teveel aan de neus hangen. Anders worden ze maar zenuwachtig. Daarom is er geen enkele reden van regeerstijl te veranderen. Natuurlijk, je oefent zo nu en dan zelfkritiek uit. Uiteraard! Je buigt op de televisie het hoofd voor zo’n slachtoffer van de toeslagenaffaire. Je vertelt dat je haar begrijpt maar dat je ook veel goede dingen hebt gedaan. Het loopt allemaal als een wekkertje.

Nieuw leiderschap, ha! Leiderschap betekent niet dat je nooit fouten toegeeft. Deemoed is een machtig wapen. Leiderschap betekent dat je daarna altijd vergiffenis krijgt. Je bent een duikelaar. Dát is leiderschap. Kijk naar de resultaten in de aardbevingszone. Daar heeft de VVD haar positie versterkt.

Het is urgent die tafeldanseres haar plaats te wijzen. De verkiezingsoverwinning van D66 is het enige vuiltje in een overigens voortreffelijke week. Als puntje bij paaltje komt, blijft het CDA voor de VVD de meest betrouw- en voorspelbare partner. D66 neemt haar rol als hoedster van het ware liberalisme op onverwachte momenten serieus. Dat maakt die partij tot een risicofactor. Zet haar klem voor ze de agenda kan bepalen.

Je maant dus die twee vrouwen – naar je hart, allebei – JA21 vooral niet uit te sluiten. Hoe geweldig zou het zijn als je er inderdaad in slaagde D66 murw te maken. Op je gemak en vooral niet overhaast de onderhandelingen met andere partijen steeds dood laten lopen. Ploumen en Klaver lenen zich zeker voor dat spelletje. Als gewiekst vakbondsonderhandelaar heeft Lilian Marijnissen het waarschijnlijk sneller door maar het gaat er alleen maar om tijd te winnen.

In de zomer smeek je dan D66 het landsbelang te laten prevaleren. Of corona nu bedwongen is of niet. Die Eerdmans zit vast niet in de weg als Kaag een paar immateriële verlangens gehonoreerd ziet. Stel je voor dat ze uiteindelijk haar verantwoordelijkheid zou nemen. Dat ze straks naast Eerdmans of een of ander reactionair professortje uit de JA21-hoek op het bordes van Huis ten Bosch staat.

Dan komt een heel stabiel kabinet tot stand, net als in 2012 met Samsom en de PvdA. In reactie op elke rampzalige peiling voor de PvdA kwam het kabinet toen steviger in het zadel te zitten. Breken was immers zelfmoord. Als D66 zich een coalitie met JA21 laat aanpraten, loopt minimaal de helft van de aanhang meteen weg. Zul je zien. En dan is de coalitie tot 2023 buiten gevaar. Dan kan D66 haar keel verder aan de kapstok hangen.

Natuurlijk, de kans is groter dat de ChristenUnie weer terug komt of dat Ploumen onverhoopt te plooibaar blijkt maar dan zien we halverwege de kabinetsperiode wel verder. Dinsdag nog even de persconferentie. Niet met een vrolijke ‘hai’ en ‘hoi’ maar met een ‘pfff, wat is het toch moeilijk’. Je doet het op de automatische piloot met die boksbal van een Hugo naast je om de klappen op te vangen.

De toekomst zal schitterend zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de zaak rond het Groningse aardgas evenmin.