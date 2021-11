Onkunde en hufterigheid kenmerken het bestuur

Je hoorde vroeger wel van die griezelverhalen: te midden van de krotten in een Derde Wereld stad staat een schitterend ziekenhuis, waar de rijke patiënten per helikopter op het dak worden afgeleverd terwijl ze de armen op de drempel laten sterven. Dát is dus een Nederlandse werkelijkheid.

Schiphol is een van de belangrijkste vliegvelden in Europa. In 2018 verwerkte het 78 miljoen passagiers. Het management heeft nu ruim twee jaar ervaring met een pandemie. Het is voorstelbaar dat veel passagiers opgehouden moeten worden omdat het vermoeden bestaat dat corona is meegereisd.

Er is niets geregeld. Toen afgelopen zaterdag vliegtuigen uit Johannesburg landden, met misschien het omikron virus aan boord, was er geen plek om de passagiers op te vangen. Zij moesten eerst uren in hun toestellen wachten en werden daarna met honderden tegelijk min of meer opgesloten in grote overdekte en ongeventileerde ruimtes. Moeders met babies hadden geen enkele faciliteit. Omikron wel. Omikron werd uitstekend gefaciliteerd. Tot in de New York Times werd dit falen van het vliegveld gelaakt.

Daklozen hebben in Nederland een probleem. Ze kunnen geen ziekteverzekering afsluiten want daarvoor heb je een adres nodig. Geen adres, geen verzekering. Als zij zich met een medisch probleem bij een ziekenhuis melden, wordt hen de deur gewezen. Ze kunnen niet betalen. Je hoorde vroeger wel van die griezelverhalen: temidden van de krotten in een Derde Wereld stad staat een schitterend ziekenhuis, waar de rijke patiënten per helikopter op het dak worden afgeleverd terwijl ze de armen op de drempel laten sterven. Dát is dus de Nederlandse werkelijkheid, stelde Eenvandaag zaterdagavond.

Daklozen kunnen wat de Nederlandse gezondheidszorg betreft op straat kreperen. Nu heeft de overheid in 2017 al een Meldpunt Onverzekerde Daklozen in het leven geroepen maar dat blijkt niet te werken. Waarom werd niet helemaal duidelijk. Het helpt in ieder geval in teveel situaties niet. Staatssecretaris Paul Blokhuis verklaarde desgevraagd dat een evaluatie naar het functioneren van de meldpunten over een half jaar wordt verwacht. En dat was het.

Een overheid die deugt, een staatssecretaris die zijn salaris waard is, pakt dat anders aan. Die geeft een aanwijzing aan de ziekenhuizen om voortaan daklozen zonder meer op te nemen en te behandelen. Rekening voorlopig naar het Rijk. Daarna roept hij een collectieve regeling in het leven voor medische behandelingen van daklozen. Wie dat bevoorrechting vindt, moet maar bedenken dat zij gemiddeld 17 jaar korter leven dan behuisde Nederlanders.

Een Schipholdirectie die deugt, een directeur van Schiphol – hij heet Dick Benschop en is emeritus staatssecretaris – heeft er allang voor gezorgd dat zijn luchthaven ruimschoots voorzien is van faciliteiten om grote hoeveelheden reizigers op een menswaardige wijze te laten wachten op testen voor corona. Dat is in deze tijd voor een hub van deze omvang een doodnormale faciliteit.

Het bestuur in dit land geeft te vaak blijk van onkunde en hufterigheid tegelijk. Wat zieke daklozen overkomt en van besmetting met corona verdachte vliegtuigpassagiers staat daarvoor model.

De aanpak van de coronaproblematiek, de Groninger aardgaskwestie, het toeslagenschandaal, de falende jeugdzorg en zoveel meer is doortrokken van bureaucratisch onvermogen en pure harteloosheid van de ignoranten met een mooi verhaal die ergens bovenin de hallen van de macht in een cockpit zitten waarvan zij de bediening niet beheersen: brokkenpiloten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister het Geheugenpaleis, de podcast over geschiedenis en actualiteit van Han van der Horst en John Knieriem