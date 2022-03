Oorlog, psyche en media

Corona waait nu misschien wel een beetje over, iets of iemand zal Poetin wel een keer gaan stoppen, maar wat moeten we met alle mensen die psychisch ontregeld zijn geraakt door een overdaad aan ingrijpende gebeurtenissen in een veel te korte tijd?

Het lijkt de afgelopen dagen wel of er nooit een coronapandemie is geweest. De toch nog onverwachte inval in de Oekraïne domineert in alle media. Historische ellende, en ook volstrekt begrijpelijk en terecht dat daar veel aandacht voor is, maar: is deze mediagekte nu werkelijk de enige manier om ons op de hoogte te houden?

Toen we twee jaar geleden met de lockdown-maatregelen, vanwege een toen nog grotendeels onbekend virus, werden geconfronteerd waarschuwden er van meet af aan inhoudelijk deskundige mensen over de psychologische impact die de ingrijpende maatregelen zouden hebben. En tot de oorlog uitbrak was er recent gelukkig ook meer aandacht voor de psychische problemen die zijn ontstaan door de pandemie.

En nu zijn we weer op een vergelijkbaar punt: de toestand in de wereld wordt serieus beïnvloed, nu door een regeringsleider met een gebrek aan geweten, en opnieuw moeten we de psychologische impact niet onderschatten. Bovendien: de psychisch kwetsbare mensen die al twee jaar werden geconfronteerd met een bedreiging van de volksgezondheid krijgen daar nu, zonder tussenpauze, de dreiging van een kernoorlog of zelfs een wereldoorlog overheen.

En al direct zijn de psychologische gevolgen ook in ons land zichtbaar: ik zie jonge mensen vanwege een angstpsychose, direct gerelateerd aan de oorlogsverslaggeving, er worden jodiumpillen gehamsterd vanwege (nog steeds vrij onwaarschijnlijke) stralingsdreiging en oude mensen met dementie schieten bij het aanschouwen van de gruwelijke beelden weg in herbelevingen van WO II.

De conclusie kan nu al getrokken worden: de mentale gezondheid van de bevolking is straks ons grootste probleem. Corona waait nu misschien wel een beetje over, iets of iemand zal Poetin wel een keer gaan stoppen, maar wat moeten we met alle mensen die psychisch ontregeld zijn geraakt door een overdaad aan ingrijpende gebeurtenissen in een veel te korte tijd?

Mensen zijn gewoontedieren. We fantaseren graag over spannende avonturen, maar aan het eind van de dag hebben we toch allemaal een grote behoefte om te weten waar we aan toe zijn. Het leven is niet maakbaar, en volledige controle over wat er gebeurt krijgt niemand, nooit niet. Maar de mate van machteloosheid waar we nu al jaren mee worden geconfronteerd gaat de draagkracht van steeds van ons te boven.

Wat de beste manier is om daar mee om te gaan is een lastige vraag. Maar er de ogen voor sluiten is wel heel naïef. Het is heel goed dat er wordt nagedacht hoe de energierekening betaalbaar blijft, nu brandstoffen door de oorlog steeds maar duurder worden, maar wat doen we met de zorg voor mensen met psychische problemen? De wachtlijsten in de ggz zijn al immens, op heel veel plekken kun je er niet eens meer bij op de wachtlijst. En de psychische problemen nemen toe… Kan daar wat meer aandacht voor komen in de media? En dan ook graag wat minder gruwelijke verhalen, foto’s en filmpjes. Bij mensen die al getraumatiseerd zijn resulteren ze veel te vaak in een serieuze toename van herbelevingen, depressie en het verlies van een toekomstperspectief (suïcidaliteit).

De noodsignalen met betrekking tot ons psychische welzijn werden bij het begin van de corona-crisis amper serieus genomen. Kan/mag dat nu beter?