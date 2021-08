Op het stuurloze schip van de overheid vindt een graaifeest plaats

Herman Pleij, hoogleraar historische Nederlands letterkunde, maakte in 1999 voor het eerst gebruik van de term ‘Schiphollen’. Weet je wat de betekenis hiervan is? Dat je bedonderd wordt. Het is inmiddels te zot voor woorden dat het demissionaire kabinet het culturele leven stelselmatig stil blijft zetten, terwijl de controle op het coronavirus in luchthavens gering is. Zie de ervaring van Bram Bakker: ‘We vliegen naar Málaga: op Schiphol nul (!) controle op corona, niks QR-code gevraagd. Nu in het vliegtuig waar je dus ook hoestend en proestend met een deltavariant in had kunnen stappen’. Of neem voormalig huisarts en ziekenhuisbestuurder Willem Schellekens die stelt: ‘Schiphol lijkt zo lek als een mandje’.

Dick Benschop zal wel in zijn handen wrijven met de 112 miljoen euro aan steun die hij ontving van de overheid. Nog vermakelijker voor hem is dat hij zich aan geen van de strikte regels hoeft te houden die wel gelden voor festivalorganisatoren. Rosanne Janmaat, chief operating officer van festivalorganisator ID&T, zet terecht vraagtekens bij het klinkklaar onrechtvaardige gedrag van Mark Rutte tijdens de persconferentie: “waarom is het sinds kort ineens mogelijk massaal op vakantie te gaan in Europa en kun je in Nederland niet een wat groter festival bezoeken?” Uiteraard, want als de herder verdwaalt, dolen de schapen, zo bleek vorig jaar uit dit fragment waarin overduidelijk te zien is dat de luchthaven met wel meer dan 750 bezoekers de anderhalve meter maatregel onvoldoende handhaafde.

Lowlands-baas Eric van Eerdenburg noemde het terecht ‘schandalig’ dat Schiphol wordt ontzien. Kijk maar op Facebook of Twitter: het regent met social-media klachten over hoe de aanpak en maatregelen tegen het coronavirus wordt nageleefd. Wie houdt je nu nog voor de gek? De culturele sector daarentegen, die heeft gewoon geen prioriteit bij Rutte en De Jonge.

Op de website van de Rijksoverheid staat dat Schiphol samen met KLM een belangrijke drijver is van de Nederlandse economie. Dat is onzin wanneer je de maatschappelijke kostenbatenanalyse van Martijn Blom, Senior Energy en Environmental Economist bij de onafhankelijke denktank genaamd CE Delft, leest. Daarmee word je wat betreft de royale behandeling van de luchthaven en vliegmaatschappij met de neus op de feiten gedrukt. Een verdere uitbreiding van Schiphol zal ons geen positief welvaartseffect opleveren, maar eerder een welvaartsverlies van zo’n 2,3 à 3 miljard euro. Dus laten we er recht voor uitkomen: we snijden onszelf alleen maar in de vingers als we verdere exploitatie door deze sector toestaan.

Een cynicus zou lachend op de grond rollen omdat het dunning-krugereffect in optima forma van kracht is op het Binnenhof. Nadat het kabinet eerdere versoepelingen weer terugdraaide, besloot Testen voor Toegang zijn capaciteit met ruim 60 procent te verminderen. Maar dat geldt niet voor de door Stichting Open Nederland elf ingehuurde wattenstaafcowboys. Zij blijven namelijk ongehinderd doorgaan met geld verdienen. Hun honorarium ontvangen ze namelijk niet voor het verrichten van testen maar voor het beschikbaar stellen van capaciteit, ook wanneer die niet gebruikt wordt. Dat is een miljoen euro aan verdiensten per dag, meldt de Volkskrant in een interview met Pier Eringa, dé man achter het testsysteem.

‘We moeten nu eenmaal de winkel open houden’, zo bagatelliseert Pier het soort schaamteloze geldharkerij dat we ook al eerder dit jaar hebben gezien. Hij meent dat dit slecht bestede geld straks ten voordele is voor de samenleving. Hij is notabene een man van het publieke domein. Volstrekt debiel. Waarom zou je volledige kosten maken, terwijl je de capaciteit niet daadwerkelijk gebruikt?

Om het Testen voor Toegang op te zetten is zo’n 500 à 700 miljoen euro overgemaakt naar de Stichting Open Nederland. Geen feesten? Dat kost de belastingbetaler zo’n 200.000 euro per dag. Een beste ‘hap’, zo vind ik. En dat voor een systeem dat evenals Schiphol ‘zo lek als een mandje’ is: van de 20.000 bezoekers die Verknipt Festival bezochten, waren er naderhand ruim 1100 mensen positief getest, waarvan 130 vooraf al rondliepen met het virus.

Ik schrik me een hoedje van hoe stuurloos het schip van de overheid is tijdens de coronacrisis. Naar de fieldlab-experimenten gingen enkele miljoenen euro’s, waarvan de resultaten netjes op tijd in mei werden ingeleverd. Pieter Lubberts, programmamanager, merkt op niet blij te zijn omdat de overheid bij lange na niet alle adviezen heeft opgevolgd.

“Het land moet bestuurd worden”, is een boek van hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans dat op mijn bureau ligt. Ik ben bijna op de laatste bladzijde, maar kom tot het besef dat wij op het moment helemaal niet bestuurd worden. Als er zoveel geld over de balk wordt gesmeten, dan kijk ik niet gek op als blijkt dat de controle op overheidsuitgaven niet op orde is. Er zullen nog wel meer profiteurs hun slag gaan slaan dan alleen Sywert en zijn kompanen met de beruchte mondkapjesdeal. Inderdaad, allerlei slimme trucjes waarvan onze premier achteraf kan zeggen, ‘Ik kan het mij gewoon niet herinneren’.