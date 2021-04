Geachte heer Tjeenk Willink, beste Herman,

Het spijt me dat de pubers uit het huidige politieke bestel het weer niet af kunnen zonder een wijze schoolmeester die ze uit elkaar haalt en weer netjes terug in hun banken duwt. Het is niet anders. Nieuw leiderschap gaat het niet worden, oud leiderschap rules!

Ik begrijp dat u van plan bent om de klas – in tegenstelling tot vorige keer – niet een dusdanig dichtgetimmerd regeerakkoord te laten sluiten. Zo voorkomt u dat onze volksvertegenwoordigers in het parlement weer vier jaar kunnen gaan slapen in hun bankjes, omdat alles alweer is beslist achter de gesloten deuren (die ook volgens u kennelijk een must zijn in een formatie).

Maar een ding moet u er, als oud socialist en visionair, toch door zien te drukken. Het zou een mooie erfenis zijn die u achterlaat voor uw kindskinderen en de generaties die zij nog voortbrengen.

Het huidige begrip voor de boeren is onbegrijpelijk. Ze verpesten met hun milieuverontreinigende praktijken (kunstmest en pesticiden) 60% van onze voorheen zo rijke Nederlandse aarde (sorry minus de paar procent eerlijke landbouwers die biologische landbouw plegen). Ze veroorzaken met hun koeien en varkens meer CO2- en broeikasgasuitstoot dan alle auto’s en bestelwagens bij elkaar. En dat zijn de Europese cijfers, de Nederlandse zullen daar nog wel flink bovenuit komen.

Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de stikstofcrisis. Het geprop van dieren in hokken waar ze hun kont niet kunnen keren is mensonterend en niet uit te leggen aan onze kindskinderen. Nu hebben ze ook nog ex-journalist mevrouw Van der Plas in de kamer (die overigens middenin de stad woont) die u voor paal zet omdat u haar vraagt of zij iets vertrouwelijk wil zeggen. Want OMG, wat zijn ze zielig met hun tractoren van 100.000 euro, hun land dat velen van hen tot miljonair maakt en alle subsidie voor de vernieling van de natuur.

Oké, ik moet niet fulmineren. Dat past niet bij een man of vrouw van uw niveau, die worden niet kwaad of ordinair. Maar het wordt tijd dat we de boel eens flink saneren op dat platteland. En het goede nieuws van gisteren is dat u daarvoor een keihard en gedegen (ongevraagd) advies heeft liggen van Planbureau Leefomgeving. Iemand heeft daar gewoon een rekenmachine gebruikt. Of misschien zelfs wel een spreadsheet gemaakt en daarin van regel 1 tot 30 de situatie heeft nagebootst wat er van 2021 tot 2050 moet gebeuren om niet de moord te stikken in de volkomen uit de hand gelopen situatie waarbij een klein groepje mensen hun brood verdienen ten koste van de gezondheid en de levensruimte van de toekomstige generaties. Hé, nu word ik weer kwaad, sorry.

Maar de rest van het land wil ook ruim wonen in de groene natuur, in plaats van opgestapeld in betonnen kolossen door de achterlijke grondprijzen in de stad met hier en daar een groen parkje. We willen energie van de zon en de wind omzetten in stroom, om in onze korte winterdagen te kunnen genieten van warmte en licht als het aardgas en de olie op zijn. We willen frisse lucht kunnen ruiken en net zo weinig kans hebben op COPD als de boeren, die nu elke dag boven op hun tractor frisse wind inademen.

En dat kan volgens het PBL. Simpelweg door het aandeel van 60% grond terug te brengen tot 50% en dus 12 % van de boerengrond terug te geven aan de rest van Nederland. Daar mag u natuurlijk voor de veiligheid nog wel een flinke hap aan toevoegen om zo dichter bij het ‘inleveren van de helft’ te komen dat veel milieuactivisten nodig achten. Alleen zo kunnen we stoppen met het onder druk zetten van de biodiversiteit en de kwaliteit van de aarde en het water. Het grootste deel van wat er wordt geproduceerd aan vlees wordt naar het buitenland geëxporteerd terwijl op hetzelfde moment schepen vol met veevoer worden geïmporteerd. Niemand zal het ook maar één dag missen als de helft van de boeren wordt omgeschoold tot boswachter of aannemer.

Stemmen tellen zult u waarschijnlijk ook een beetje onder uw stand vinden, maar laat ik het even voor u doen. GroenLinks heeft het in haar programma staan, D66 is ook voor grote veranderingen op ons platteland (kringlooplandbouw), Rutte kun je volgens mij overal in meekrijgen, zolang hij maar premier mag blijven, de PvdA is uw eigen partij dus daar hoeven we het niet over te hebben. Blijft alleen het CDA over die kennelijk nogal wat stemmen uit de Achterhoeken heeft gekregen, maar ons Wopke is wel te chanteren met “Wil je dan echt vier jaar lang naast Pieter in een bankje zitten?”

Ik wens u veel succes bij het redden van onze aarde.

Een minuut voor twaalf: geef ons ons land terug