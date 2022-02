Overheid laat illegale hondenhandelaar ongemoeid, dat is zo frustrerend

Wanneer komt de NVWA nu eindelijk in actie? Ik heb er geen hoop meer op zal ik je eerlijk zeggen en dat is frustrerend. We blijven meldingen doen maar het lijkt af en toe wel trekken aan – excuseer de beeldspraak – een dood paard.

Simpel voorbeeld. Bij House of Animals krijgen wij chipnummers doorgestuurd van onze collega’ s in Hongarije. Ons onderzoeksteam ontdekt dat er zeker 12 Franse bullen illegaal naar Nederland zijn gehaald door een hondenhandelaar in Heelweg. In mei zijn de puppy’s verkocht, voor prijzen tussen de 1200 en 1800 euro. In de databank ontbreekt de registratie van de puppy’s door de verkoper. Er is alleen een melding te vinden van de puppykopers. Simpel gezegd: de handelaar heeft dus illegaal puppy’s ingevoerd en verkocht.

We zoeken contact met de puppykopers en waar we al bang voor waren blijkt helaas ook hier weer werkelijkheid. De verhalen van de kopers zijn schrijnend. Sommige hondjes hebben inmiddels al een operatie ondergaan aan de luchtwegen. Er is sprake van slokdarmverlamming en enkele vertonen gedragsproblemen, zoals bang voor voeten en schoenen.

Als we de naam van de dierenarts in de paspoorten van de puppy’s zien weten we genoeg. Tegen deze dierenarts in Hongarije loopt al een onderzoek wegens valsheid in geschrifte en dierenmishandeling. De paspoorten zijn ook niet conform Europese wetgeving ingevuld. Ook zijn er grote twijfels of de dieren überhaupt zijn ingeënt. De puppy’s zijn daarom door verschillende dierenartsen correct gevaccineerd.

Tijd dus om een handhavingsverzoek bij de NVWA in te dienen wegens illegale hondenhandel. Ons team heeft dus eigenlijk al het werk gedaan. Bewijs wordt bijgeleverd. Het argument van de NVWA dat ze niet kunnen controleren in het kader van corona gaat niet natuurlijk niet op. Dit is bureauwerk. Dat kan je zelfs vanuit huis achter je computer doen, zoals ook ons onderzoeksteam dat gedaan heeft. Maar dat blijkt ‘ingewikkeld’.

House of Animals deed op 9 november een handhavingsverzoek bij de NVWA. Op 11 januari is de wettelijke termijn van 8 weken na indienen van het handhavingsverzoek inmiddels ruim overschreden. En zoals we inmiddels gewend zijn heeft de NVWA weer eens om uitstel gevraagd.

Bij ons stapelen de dossiers zich inmiddels op. We leveren alles op een presenteerblaadje aan maar zelfs dan lukt het de NVWA niet om er adequaat actie op te ondernemen. Ik hoop dat de handelaar in Heelweg dit leest, zodat hij in ieder geval weet dat we hem in het vizier hebben en we rusten pas als hij beboet wordt voor het dieren en mensenleed dat hij heeft veroorzaakt.

En ondertussen werkt ons team gewoon stug door. We geven niet op maar oh, wat werkt dit frustrerend.