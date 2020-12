Kijk eens hoe ons Arnhemse stadhuis gloeit in oranje. Laatste dag morgen, de dag die de wereldwijde mensenrechten viert. Het geweld tegen vrouwen staat op oranje en bij ons ook de seksuele intimidatie van Arnhemse meisjes, vrouwen en homo’s. Ik zie hoe obscene gebaren en vieze geluiden hen kleineren en hoe vuilspuiterij op internet hen vernedert. Het is een smerige sluipaanval op hun geest; fysieke aanranding is strafbaar, maar bij mentale aanranding zit er weinig anders op dan melden en vermijden. Gelukkig zijn Kamerleden Lodewijk Asscher en Madeleine van Toorenburg ver met mijn intussen vierjarige geesteskind: alleen de stemming nog. Dat wordt ooit een mooie dag voor de mensenrechten. Het maakt dat de belaagde meisjes, vrouwen en homo’s uit hun schulp kunnen, hun vrijheid terugkrijgen. In Arnhem willen wij anno nu plekken als het Centraal Station en de Korenmarkt seksuele intimidatie-vrij maken. Ook voor wie een rok draagt. Ook als de avond valt. Maar liefst 63% van de Arnhemse meisjes en vrouwen heeft last gehad, constateert ons onderzoek.

De meisjes hebben gelijk. Seksuele intimidatie heeft vaak grote mentale gevolgen en kan bovendien fysiek gevaarlijk worden. Vanmiddag sprak ik de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Seksueel Geweld tegen Kinderen; Herman Bolhaar wil alle details over Arnhem. Hij hoorde ook de noodkreet van twee Arnhemse schooldirecteuren over drugshandel op school en weet dat Arnhem veel prostitutie kent; hij constateert in heel Nederland een nauwe relatie tussen drugs en misbruik van meisjes. Dus hoe zit het bij ons in Arnhem met loverboys?

Als wij zelf niet praten, zwijgen de meisjes. Als ik op school seksuele intimidatie bespreek, vertellen meisjes bleekjes dat ‘het er kennelijk bij hoort’, knikken enkele jongens: ‘zie het als een compliment’ en kijkt de klas mij aan. Hier ligt de cruciale taak voor ouders en docenten bij seksuele vorming, de norm bespreken die wij ook in bredere kringen voortdurend consistent horen uit te dragen, als bestuurders en als schoolleiders, werkgevers, buschauffeurs, woningeigenaren en caféhouders. Terecht dat de gemeenteraad van Arnhem dit vraagt.

Scholen en andere organisaties beschikken over veiligheidsprotocollen tegen brand, drugs en diefstal, maar is hierin ook seksuele intimidatie opgenomen? Ik zag het in Arnhem bij judovereniging Bushi, compleet met vertrouwenspersonen. Een protocol helpt, codes als ‘Ask for Angela’, voor barkeepers het teken om hufters buiten te zetten. En het helpt onze handhaving met gebiedsverboden en desnoods sluitingen van gebouwen. Wij kunnen allemaal helpen seksueel misbruik terug te dringen tot abnormaal afwijkende fout. Krijg er oog voor als getuige en ga met de meisjes mee melding maken van mentale aanranding; doe aangifte bij de politie van belediging en als straks de wet een go krijgt: ga mee aangifte doen van strafbare seksuele intimidatie – een geschenk voor onze samenleving die de universele mensenrechten van oranje naar groen brengt: de vrijheid om te leven.

Melden: Vizier in Arnhem, 088-0734600; Slachtofferhulp Nederland 088-7460746; aangifte bij de politie 0900-8844