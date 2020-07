Een minuut leestijd: Nou, ik hoefde me geen zorgen te maken, meldden ze. Dat bericht is inmiddels van de site van Benuapotheek.nl verwijderd.

Soms lees ik een artikel in de krant en denk ik: zit nou heel Nederland te slapen, is iedereen volkomen onverschillig gebeukt door virussen of is gewoon iedereen op vakantie? Groot voorpaginanieuws NRC gisteren: Apotheker gaat paracetamol testen.

In het artikel wordt beschreven dat de beroepsorganisatie van apothekers gaat kijken of dit populaire snoepje een kankerverwekkende stof bevat. Trots vertelt de voorzitter over het onderzoek naar deze pil in drogisterijen, supermarkten (en oh ja, ook in) apotheken. Als reden noemt de man: “Als wetenschapper moet je altijd nieuwsgierig blijven.” Overigens kan ie weinig anders dan het middel proberen te analyseren want de exacte samenstelling is geheim.

Verderop leren we dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ), die eigenlijk verantwoordelijk is voor deze controle, geen onderzoek wilde doen. Tamara van Ark besloot onder dwang van een paar nog niet helemaal ingeslapen Kamerleden de IGJ alsnog aan het werk te zetten. Maar de IGJ meldt dat er “alleen maar contact opgenomen zal worden met collega-organisaties.”

Denkt nou niemand:

a. Waarom gaan apotheken de supermarkten, drogisten (en oh ja, ook zichzelf) controleren op een kankerverwekkende stof in een artikel dat 2 miljard keer per jaar door Nederlanders wordt gebruikt, terwijl dat overigens al is vastgesteld?

b. Waarom gaat de Inspectie onder druk van Tamara een beetje bellen met collega’s (bla bla, tja de politiek zit een beetje te zeuren) en ‘voldoet’ dat aan de vraag voor een onderzoek.?

c. Waarom is de samenstelling van een in 1878 ontdekt medicijn geheim en moet een publiciteitsgeile apotheker nu proberen te ontdekken of er kankerverwekkende chloorbenzeen bij de productie is gebruikt?

We wachten gewoon op een (eerste) golf van leverkanker, over een jaar of tien.