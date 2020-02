Tijdens de carnavalsoptocht in Oss viel een praalwagen op die pedofielen toonde terwijl ze zich vergrepen aan jonge kinderen. ‘Moet kunnen’, aldus vereniging De Zuuptoeters, die de wagen maakte.

‘We maakten altijd racistische praalwagens, maar daar was na al die jaren de sjeu wel een beetje af’, zegt Shirley Marijnissen (geen familie), voorzitter van De Zuuptoeters. ‘Dus we dachten: laten we eens een ander oer-Nederlands thema pakken om de spot mee te drijven. Dat is gelukt, blijkt uit de reacties.’

De praalwagen bevatte onder andere levensgrote beelden van een naakte Sinterklaas en Pim Fortuyn die jongetjes in hun kruis duwen. Marijnissen: ‘Je hebt natuurlijk altijd van die gevoelige types die vinden dat dit niet kan. Die begrijpen onze cultuur niet. Carnaval is bij uitstek het moment om spot te drijven met alles en iedereen. Wie hierover valt, is onvoldoende starnakel om te begrijpen dat het draait om de leut. Je moet gewoon lachen om zo’n wagen. Het is onschuldig vermaak.’

Ook burgemeester Wobine Marijnissen (geen familie) van Oss begrijpt niet waar de commotie vandaan komt: ‘Aanstootgevend bestaat helemaal niet tijdens carnaval. Pedofilie past bovendien uitstekend in de Rooms-Katholieke traditie waar het carnaval oorspronkelijk uit voortkomt. Iedereen die dit smakeloos vindt, raad ik aan nog een paar biertjes te pakken. Dan ga je dingen vanzelf genuanceerder zien, of in elk geval minder scherp.’

De Nederlandse Vereniging van Misbruikte Kinderen heeft niettemin protest aangetekend tegen de praalwagen. ‘Carnaval moet een feest zijn voor iedereen’, aldus een persbericht dat de vereniging deed uitgaan. ‘Wij denken dat je je ook kunt vermaken zonder grappen te maken ten koste van anderen.’

‘Wat een bullshit! Zeker weer zo’n subsidieclub uit Amsterdam, van die uitkeringstrekkers die niks beters te doen hebben dan hardwerkende Brabanders het leven zuur te maken’, riposteert Jolanda Marijnissen (geen familie), oprichter van de Facebookgroep Red Carnaval. ‘Laat ze maar komen, we lusten ze rauw, die types die de Nederlandse cultuur willen afschaffen. Wij laten ons Carnaval niet afpakken.’

De Zuuptoeters willen er verder niet meer bij stilstaan, zegt voorzitter Marijnissen (geen familie): ‘Je moet niet blijven hangen in het verleden, vinden wij. We richten ons nu volop op het carnaval van volgend jaar. Twee van onze leden hebben dit jaar het SS-uniform uit de kast getrokken om op verkenning te gaan in Aalst, de zusterstand van Oss in België. Daar hebben ze leuke inspiratie opgedaan. Dus dat wordt volgend jaar weer knallen!’