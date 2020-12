Het gaat fout met de coronacijfers en niet zo zuinig ook. Daarom moeten we er met zijn allen aan geloven. Althans, dat is de verwachting. Op dinsdagavond nemen Mark Rutte en Hugo de Jonge plaats achter het katheder om over de hoofden van het journaille heen het publiek te vertellen dat het nu echt afgelopen is. We hebben een aap gemaakt van de voorschriften. We hebben het aan onszelf te wijten. De coronacijfers en de bijbehorende druk op de ziekenhuizen zijn niet acceptabel. We gooien net als onze buurlanden de hele coronazooi (vroeger zouden we nog zeggen pleuriszooi) dicht. We gaan voorkomen dat mensen elkaar nog tegenkomen. Dan zal het virus bij gebrek aan besmettingshaarden worden teruggedrongen. Wij zetten nu door. Lieverkoekjes worden niet gebakken. Dan komt er over een week of zes perspectief.

Perspectief, mijn reet.

Wat is in godsnaam perspectief? Hoe dan? Wat dan? Waarheen dan? Stel dat het lukt om de cijfers naar beneden te krijgen, net zoals aan het eind van de lente, dan geeft versoepelen het virus nieuwe kansen, zoals wij allemaal de afgelopen maanden hebben ervaren. Even pauze. Dan komt de oude shit weer terug. Het kan natuurlijk zijn dat een zware lockdown van een week of zes aansluit bij de eerste grote vaccinatiecampagne en dat die enorm aanslaat. Dan jagen we corona met de injectienaald het land uit. Dat zou een hoopgevend vooruitzicht zijn. Maar het echte nieuws is dat Nederland slechts de helft van de eerste bestelling krijgt en dan ook nog later dan toegezegd. Ook is het helemaal niet gezegd dat de aangescherpte maatregelen tot een kortere lockdown leiden. Dat klinkt allemaal logisch, maar het gedrag van het coronavirus tart elke logica. In mei was het virus overal in Europa tegelijkertijd op zijn retour. De aanpak door de verschillende landen – van bijna huisarrest tot iets zeer milds – leek weinig verschil te maken. Het virus kende overal eb én vloed.

In maart zijn er verkiezingen die de oude machthebbers – misschien in een iets andere samenstelling – hun posities hergeeft. Toch zullen we middenin een pandemie en met een aanzwellende economische crisis maanden moeten wachten voor er een regering is gevormd die serieuze beleidsmaatregelen kan nemen.

Als Rutte en De Jonge inderdaad de “niet-essentiële” detailhandel dwingen de deuren op slot te draaien, hebben wij bij gebrek aan alternatieven alle tijd om eens een paar vragen opnieuw en dringend te stellen. Hoe kan het toch dat de Nederlandse gezondheidszorg niet bestand blijkt tegen duizend of meer extra patiënten als gevolg van een epidemie? Elk jaar stellen de nationale rekenmeester vast dat de kosten voor de gezondheidszorg stevig doorstijgen en dit is het resultaat? Hoe is het mogelijk dat in Duitsland wel genoeg IC-bedden zijn? Staat de Nederlandse samenleving met zijn just in time manie ook zo zwak tegenover andere externe bedreigingen?

Deze epidemie is de grootste ramp van de eenentwintigste eeuw. Bij de ministeries, in de provinciehuizen en bij de gemeentes wemelt het van de voorlichters, die zich allemaal communicatiedeskundige of -specialist noemen. Velen hebben een master’s graad op dit vakgebied. Er zijn in Nederland meer voorlichters dan journalisten. Hoe kan het dat de voorlichting over covid, de pandemie en de tegenmaatregelen van zo’n verpletterend amateurisme getuigt? Waarom worden er geen grote professionele gedragscampagnes georganiseerd met de inzet van een doordachte mediamix en een inzet van alle middelen? En dat terwijl er blijkbaar genoeg tijd en geld is om het publiek lastig te vallen met een absoluut idiote campagne tegen overmatige drankgebruik, getiteld dranquilo? Hoe kan het zijn dat er niet al maanden een effectieve overheidsvoorlichting plaats vindt ter voorbereiding van de komende vaccinatiecampagnes? Zó dat de Nederlanders op de hoogte gesteld worden van de manier waarop die vaccins werken en wat er zo ongeveer in zit. Een beetje op de manier van David Attenborough en niet met de verzekering dat het toezicht en de controle bij ons zo goed zijn. Wie herinnert zich niet hoe in 2008 de directeur-generaal van de Nederlandse Bank het publiek verzekerde dat het met een kredietcrisis en een daling van de huizenprijzen wel mee zou vallen vanwege het voortreffelijke toezicht?

Waarom is men in mei niet begonnen om alles klaar te zetten voor de komst van de vaccins zodat er daadwerkelijk kan worden begonnen zodra de eerste bestellingen binnen komen?

Wij houden de lagere en middelbare scholen open omdat het welzijn en de toekomst van de kinderen ons zo ter harte gaan. De sluiting tijdens de eerste lockdown, dat nooit meer! Je kunt ze dat niet nog eens aandoen. Waarom eigenlijk niet als dat het R-cijfer significant naar beneden zou brengen? Scholen zijn blijkens de ziekmeldingen besmettingshaarden van belang. En is het echt zo rampzalig als leerlingen met zijn allen dezelfde achterstand oplopen. Dan kan elke klas toch een inhaalmanoeuvre organiseren?

Als je de media en de onderzoekinstituten mag geloven, willen wij geen feiten maar perspectief, licht aan het einde van de tunnel. Men praat ons aan dat we op zoek zijn naar hoop en vertrouwen. Dat we ons willen optrekken aan schone beloftes.

Alsof we achterlijk zijn. Geef inhoud, geen bezweringen.