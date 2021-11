Nederlandse zorgverzekeraars en de overheid mogen zich de ogen uit de kop schamen over hun reactie en aanpak van de terugroepactie van onveilige Philips beademingstoestellen. Een terugroepactie waardoor enkele tienduizenden Nederlandse slaapapneu-patiënten ernstig gedupeerd zijn en mogelijk grote gezondheidsrisico’s lopen.

De beleidsmakers van zorgverzekeraars en overheid hebben weer eens gefaald vanwege een gebrek aan competentie en voldoende praktijkkennis over de marktsector. Inclusief het inzicht en kennis hebben van het gedrag van grote beursgenoteerde ondernemingen. Zoals in dit geval Philips.

Zorgverzekeraars, hulpmiddelenleveranciers en overheid hebben na de wereldwijde terugroepactie in juni van dit jaar slaafs alle door Philips opgesomde maatregelen en adviezen opgevolgd. Zonder zelf direct een eigen route te gaan volgen in het oplossen van dit voor Nederlandse slaapapneu-patiënten en hun behandelaars enorme probleem. Was die eigen route wel gevolgd dan zouden vele gedupeerde patiënten nu al beschikken over een veilig beademingstoestel van een ander merk. De kosten van die voor patiënten schadebeperkende oplossing zou dan gewoon als schadeclaim bij Philips kunnen worden ingediend. Geld genoeg heeft Philips daarvoor direct al gereserveerd.

Nu wachten vele tienduizenden gedupeerde Nederlandse patiënten op een vervanging of reparatie door Philips. Op basis van een in september jl. uitgebracht persbericht waarin ze de intentie hebben uitgesproken om dit najaar te beginnen met een vervanging of reparatie van onveilige toestellen.

Het op 12 november 2021 gepubliceerde rapport van de Amerikaanse toezichthouder FDA (Food &Drug Administration) is schokkend te achten gelet op het tot nu toe door zorgverzekeraars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevoerde beleid en communicatie naar de gedupeerde slaapapneu-patiënten, waarin beleid en communicatie als het werkelijke probleem qua mogelijke risico’s behoorlijk onderschat en gebagatelliseerd is. Als althans de rapportage van de Amerikaanse toezichthouder over het probleem ernaast gelegd wordt.

De risico’s op mogelijke gezondheidsschade als gevolg van afbrokkelende schuimbekleding in de beademingstoestellen, zoals genoemd in het FDA-rapport, liegen er namelijk niet om.

Testen in de VS om onveilige toestellen te kunnen repareren met behulp van siliconen als oplossing van het probleem zijn nog niet geaccordeerd door de FDA. Of siliconen veilig of ook onveilig zijn kan nu nog niet worden gezegd.

Wat betekent dit voor alle Nederlandse slachtoffers bij een ongewijzigd beleid van zorgverzekeraars en overheid? Is de FDA-update in de VS nu wel een prikkel om in Nederland eindelijk een eigen route te kiezen en alle slachtoffers met spoed te voorzien van een ander toestel van een ander merk? Zo ja, dan is de kans groot dat door dit lakse gedrag en het te lang wachten om productiecapaciteit in de wereld te reserveren van veilige vervangende toestellen, andere alertere landen ons al voor zijn geweest.

Het meest schokkende in de FDA-update was voor mij wel dat Philips al in 2014 op de hoogte was van klachten over hun beademingstoestellen. Een jaar later bleek al dat er gezondheidsrisico’s konden zijn. Toch heeft Philips tot juni 2021 gewacht om wereldwijd een terugroepactie te starten.

Philips wacht in de VS een zeer complexe juridische strijd over aansprakelijkheid en schadeclaims. Dat zal straks in Nederland niet anders zijn. Als oud-advocaat adviseer ik alle gedupeerde apneu-patiënten om individueel of collectief juristen in te schakelen voor advies en begeleiding. Zeker voordat u vrijwillig uw onveilige product afgeeft ter reparatie of vervanging. Dat laatste in verband met het feit dat een technisch rapport van het binnenste deel van ieder onveilig individueel toestel noodzakelijk is om aan te kunnen tonen dat het gebruik ervan gezondheidsschade heeft veroorzaakt.