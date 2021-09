Ploumen, Klaver en Marijnissen hoeven echt geen acht dagen te wachten

Na een logeerpartijtje in een chique landhuis gaan VVD, CDA en D66 een weekje op formatiereces. Daarna gaan de inhoudelijke gesprekken van de toekomstige rechtse minderheidscoalitie weer verder. De tergende traagheid der dingen vormt een steeds groter contrast met de schreeuw om slagvaardigheid vanuit de samenleving. Amsterdam mag dan vollopen voor het woonprotest, de formatiekamer loopt leeg voor een weekje bezinning over de persoonlijke verhoudingen. Het zal Remkes zwaar gevallen zijn.

Toch lijkt er iets veranderd. Volgens Rutte en Kaag willen de drie partijen ‘er uitkomen’ en ook Hoekstra gaat ‘gematigd optimistisch’ naar huis. Remkes heeft het vertrouwen dat ‘vruchtbare samenwerking’ tussen de drie partijen mogelijk is. Kortom: dat rechtse minderheidskabinet is een kwestie van tijd. Wel gaan de luitjes overleggen met het ‘brede politieke midden’ om te zien of er voor de begroting dealtjes gesloten kunnen worden. Rutte, Kaag en Hoekstra zoeken gezamenlijk naar breder draagvlak voor individuele plannen.

Het gevolg is dat de brede basis van het beleid rechts rotbeleid zal zijn. Het initiatief ligt immers bij partijen die in hun verkiezingsprogramma’s weigeren de ongelijkheid voortvarend aan te pakken. Hoe hard het woonprotest ook mag klinken, van een rechtse minderheidscoalitie valt geen aanvalsplan volkshuisvesting te verwachten maar helaas eerder een voortdurend beleggersfeestje. In steden en dorpen kunnen we het verder uitknijpen van huishoudelijke hulp, jeugdzorg, wijkaanpak, sport- en buurtvoorzieningen tegemoet zien. De drie partijen trokken immers in hun verkiezingsprogramma’s veel te weinig geld uit voor de taken van gemeenten die momenteel als uitgeknepen citroenen hun werk doen.

Het laatste wat links moet doen is blijven lonken. Ploumen sprak terecht schande van de gang van zaken maar van zowel van de PvdA-leider als van GroenLinks-leider Klaver hoorden we toch weer dat er de bereidheid is om te praten over een meerderheidskabinet met PvdA en GroenLinks. Die onderdanige smeekbedes om aan te mogen schuiven dienen de sociale politiek niet. Met nog maar 178 dagen tot de raadsverkiezingen valt er geen tijd te verliezen om zélf de koers te bepalen.

Ik schreef het al eerder, PvdA en GroenLinks doen er verstandig aan om met sociale en vooruitstrevende partijen in de Tweede Kamer -zoals SP, Partij voor de Dieren en Bij1- een alternatief regeerakkoord op te stellen. Want als de sociale politiek verdeeld onderhandelt met een rechtse minderheidscoalitie dan weten we wat de uitkomst is – een schamele toegift aan spiegeltjes en kraaltjes die de koers niet wezenlijk verandert. Een schaduwkabinet kan echter vanuit kracht en gezamenlijkheid met een rechts minderheidskabinet onderhandelen en de koers naar de sociale hoek trekken. Sociale verandering in Nederland begint dus bij blokvorming. Die moet nu beginnen. Het is de hoogste tijd dat de leiders van sociaal Nederland ook op logeren gaan.