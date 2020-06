Knechting is reeds zeer oud, en ook in Nederland zijn we daar niet vies van. Nee, dat is te mild, wij hebben het bijkans uitgevonden, samen met de andere koloniale machten. Wat er in Amerika gebeurde, in Minneapolis waar een politieagent al keuvelend een zwarte arrestant om zeep hielp, is daar het fysieke voorbeeld van. De zoveelste zwarte persoon die slachtoffer wordt van de knechting door de witte bevolking. En die knechting beperkt zich niet alleen tot de politie en het justitie apparaat.

Het komt de GOP (Republikeinse partij) goed uit dat als je veroordeeld bent je niet mag stemmen. Een heel groot gedeelte van de zwarte mannen heeft een veroordeling en is daarom uitgesloten om te stemmen. De kans, als je in 2001 geboren bent, dat je als zwarte man in de gevangenis komt is 30 procent. Voor een Latino 17 procent. Voor een witte man 6 procent. En 25 procent van de gevangenis bevolking ter wereld bevindt zich in Amerikaanse gevangenissen.

Nog afgezien van of deze percentages tot achter de komma kloppen geeft het iets aan, lijkt mij. Een leven van scrab jobs en van de ene baan in de andere, soms meerdere banen, alleen maar om te kunnen eten is slecht voor je gezondheid, zoals het sterftepercentage als gevolg van het coronavirus onder de zwarte bevolking laat zien. De invloed van geld en de grote bedrijven voorkomt al jaren de invoering van een algemene gezondheidszorg en de gevolgen hiervan worden nu pijnlijk duidelijk.

De bedrijven en de rijken doen vrolijk mee aan de knechting van de zwarte bevolking en eigenlijk iedereen die niet rijk is. Ik verwacht dat Trump over de politie in Minneapolis zal zeggen: “that some of the police officers in that city are very good people”. Maar niets is minder waar. De dood van George Floyd was niets anders dan een ouderwetse LYNCHING. “Make Amerika WHITE again” is geen obscure kreet. Het leeft in brede lagen onder de Amerikaanse GOP stemmers.

Wat er nu gebeurt in Amerika zou het begin van de definitieve ALL AMERICAN SHOOTOUT kunnen zijn. Ik hoop dat slimme demonstranten naar het Witte Huis gaan en naar FOX NEWS en eisen met de zogenaamde “good people” te kunnen spreken. En als ze slim zijn vernielen ze niks in hun eigen buurten, maar gaan ze naar de rijke buurten en MALLS.

Maar dat zal niet gebeuren. Want er zal rotzooi getrapt worden ook zonder dat de protesteerders tegen de knechting van de zwarte bevolking erbij betrokken zijn. Dat geeft namelijk de macht reden om snoeihard in te grijpen. When the looting begins, the shooting starts . Zoals Trump reeds zei. En weer zal het zwarte deel van de bevolking verliezen. En weer zullen ze genadebrood moeten eten.

Maar dat dit zelfs met de inzet van het leger en met de bijbel in de hand zou gebeuren, zoals afgelopen maandag, verbaast mij wel. Ik bedoel met name het bijzondere beeld van Trump, die door de wegwaaiende wolken traangas en rechten van de Amerikaanse burgers naar een kerk wandelt en daar even een bijbel ophoudt. Het is alleszeggend over het niveau van deze “would be” dictator. De bijbel als excuus voor geweld, terug bij af lijkt het.

De kans dat de utopie die Amerika pretendeert te zijn, lijkt te verworden tot de dystopie zo prachtig beschreven in de Handmaid’s Tale van Margareth Atwood, is levensgroot aanwezig.

We gaan het meemaken.