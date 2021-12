Heel veel bedrijven zitten nu in grote moeilijkheden vanwege door de lockdown onverkoopbare voorraden. Ze kunnen moeilijk van roekeloosheid worden beschuldigd. Ze zijn het slachtoffer van een overheidsmaatregel. Of die door de huidige bedreigingen gewettigd wordt, doet er niet toe. Het gaat om het effect. Bedrijven die door eerdere lockdowns toch al ernstig waren beschadigd, krijgen nu een nieuwe klap. Wie weet, is die zo ernstig dat de economie structureel in een dal raakt. Bovendien is het onacceptabel dat ondernemers door de overheid het faillissement en de schuldhulpverlening in worden gedreven omdat hen praktisch elke mogelijkheid wordt ontnomen om iets te verdienen.

Daarom zou het niet alleen van moraliteit maar ook van gezond zakelijk inzicht getuigen als de regering deze voorraden kortweg opkoopt en bij levering meteen afrekent. Voor zover het houdbare etenswaren zijn, kunnen deze meteen worden doorgeleverd aan de voedselbanken. De rest gaat naar kledingbanken en andere instanties die materiële hulp geven aan de armsten in Nederland. Daardoor wordt geen concurrentievervalsing gepleegd want de artikelen komen in handen van mensen die ze anders met geen mogelijkheid zouden kunnen betalen. Ze zijn nu wél geholpen. Denk aan winterkleding. Denk aan computers voor gedepriveerde kinderen die nu wéér een periode van online onderwijs in gaan.

Ik weet zeker dat bedrijven graag aan deze noodoplossing willen meewerken, ja dat ondernemers en hun personeel met liefde een handje zullen toesteken om deze herverdeling snel tot stand te brengen. Maandag beginnen, vooruit dinsdag.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

