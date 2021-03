De politie houdt er een elektronisch smoelenboek op na met 2,2 miljoen portretten van 1,3 miljoen personen. Tienduizenden onschuldig gebleken Nederlanders komen er nog steeds in voor. Op zijn minst. Een gezicht wordt pas na twintig, dertig, veertig of tachtig jaar gewist. Dat hangt niet af van wat je gedaan hebt maar van de verdenking. Dat je alleen maar in dit smoelenboek schijnt te worden opgenomen in het kader van een wandaad waar vier jaar op staat, is een schrale troost.. Nogmaals: het gaat om een vermoeden, niet om een bewezen feit.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een nieuwe wet goedgekeurd die de politie toestaat verslagen van aanhoudingen in aanmerking te nemen bij het verlenen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Zo’n documentje is voor steeds meer functies nodig, in ieder geval bij de overheid. Radar toonde maandagavond een beveiligingsmedewerker die ineens geen nieuwe VOG meer kreeg omdat ooit een agent in het proces verbaal van een aanhouding iets had opgeschreven over verbale agressie. Hij kon dat met behulp van een advocaat weer rechtzetten. Als straks de Eerste Kamer de nieuwe wet op zijn beurt heeft goedgekeurd, is die weg afgesneden.

De betrokkene had een Arabische achtergrond, zodat hij keer op keer door de politie werd aangehouden vanwege het altijd ontkende maar uitvoerig in de praktijk gebrachte etnisch profileren. Voor de derde keer: het gaat bij dit soort aantekeningen niet om bewezen feiten maar om vermoedens. Als een agent je verdacht vindt, maakt hij daarvan een notitie, die je blijft vervolgen.

En een meerderheid in de Tweede Kamer staat daar blijkbaar bij te klappen en te juichen.

Uit Amerika hoor je vaak verhalen over the talk. Dit is het gesprek dat zwarte ouders op een gegeven moment met hun kinderen voeren. Ze krijgen dan uitgelegd dat ze door de autoriteiten bij voorbaat als verdachte worden beschouwd. En dat ze in contacten met de politie heel voorzichtig moeten zijn, geen verkeerde dingen zeggen, geen onverhoedse bewegingen maken, uiterst beleefd blijven. Anders loopt het nel verkeerd af en zoals iedere keer weer blijkt, zelfs dodelijk.

In Nederland is het niet zo ernstig, al zal de Haagse familie Henriquez daar anders over denken.

Je krijgt hier te lande niet zo snel een kogel in je mik maar wel een verkeerde aantekening die je straks je droombaan kost. Zo’n talk lijkt in Nederland daarom geen overbodige luxe.

Wie denkt dat hier de racismekaart wordt getrokken, heeft gelijk. Maar er zit nog een joker in het spel. Tijdens demonstraties loopt de politie uitgebreid te fotograferen en te filmen. In deze coronatijd komen al gauw de lange lat, de mobiele brigade en het paardenvolk tevoorschijn. Als je daar op de een of andere manier opvalt, zoals bijvoorbeeld de meneer die zondag op een goeddeels leeg Malieveld van zijn fiets geslagen werd, kan een notitie daarover je nog jaren achtervolgen.

Onthoud het goed. Dat heeft een meerderheid in de Tweede Kamer goedgekeurd zoals zij ook de voorstellen tot beperking van gratis advocatenhulp aan minvermogenden toejuicht .

De regeringspartijen brengen de rechtszekerheid in gevaar.

Houd daar dezer dagen alstublieft rekening mee bij het bepalen van uw stem.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groningse aardgas evenmin.