Beste relschoppers,

De afgelopen dagen is er best veel over jullie gezegd en geschreven. Over jullie gewelddadige gedrag, agressie, plunderen, vernielingen. Eén ding is zeker en dat is dat jullie gewelddadige gedrag gestraft zal worden. Hoe en op welke manier weet ik niet en daar ga ik ga ook niet over. Zover ik weet laat het OM het er niet bij zitten en terecht.

Een crimineel is een crimineel, een gewelddadige persoon is een gewelddadige persoon, een misdaad is een misdaad en een relschopper is een relschopper. Het maakt niet uit wat jouw geloof, afkomst, identiteit, sekse is. Dat hebben jullie de afgelopen dagen duidelijk bewezen in Urk, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam Zuid, Schilderswijk, Breda en elders in het land.

Ja, de corona-epidemie heeft heel veel kapot gemaakt. Niet alleen hier, ook in Afrika, Amerika, Azië en in de rest van Europa. Er zijn honderdduizenden mensen slachtoffer geworden van corona, bedrijven zijn er aan ten onder gegaan. Duizenden mensen zijn doodgegaan zonder afscheid te kunnen nemen van hun geliefden.

Ook in ons land heeft corona heel veel schade aangericht. Ondernemers moesten hun deuren sluiten, mensen zijn ontslagen, mensen is hun vrijheid ontnomen en zijn gedwongen geïsoleerd van hun familie en sociale contacten. De laatste maatregel is de avondklok, dat men na 21:00 uur niet naar buiten mag gaan.

Het is een vorm van een open gevangenis geworden waar we in leven. Willen we dat allemaal? Natuurlijk niet. Maar we moeten het samen doen. Moeten we alles klakkeloos doen wat het kabinet voorschrijft? Nee, we moeten kritisch blijven, tegengeluid te laten horen. Maar niet op de manier zoals jullie dat hebben gedaan!

Dat jullie tegen coronamaatregelen zijn, kan ik begrijpen. Dat jullie beperkt zijn in je vrijheid en bewegingen klopt. Jullie frustratie daarover en de wens ertegen te protesteren snap ik wel. Dat jullie zeer kritisch zijn op het kabinetsbeleid en een tegengeluid laten horen, begrijp ik ook. Het is juist goed om een tegengeluid te laten horen want we zijn immers geen makke schapen die het kabinet blindelings volgen. Wij wonen niet in een dictatoriaal geregeerd land, noch in een bananenrepubliek.

Maar door journalisten, politie, onschuldige burgers en ondernemers te intimideren, bedreigen en aanvallen, los je de problemen niet op. Door bedrijven te gaan plunderen, de openbare ruimte te vernielen, gebouwen en auto’s in brand te steken krijg je geen begrip en sympathie. Wees blij en trots op het land waar je in woont. In een dictatuur land zouden jullie nu op een onmenselijke manier behandeld en gestraft worden.

Wat jullie nu moeten doen is openlijk een excuus maken aan al die slachtoffers. Schaam je diep en diep en laat dat merken. Op sympathie en begrip voor jullie daden hoef je niet te rekenen maar dit is het minste dat jullie kunnen doen om het aangerichte leed te verzachten. De vraag is of jullie er voldoende moed voor hebben.