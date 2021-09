Rumoer rond coronapas is overdreven maar De Jonge moet draai eerlijk erkennen

Over een maand is het coronapaspoort alom ingeburgerd

Het kabinetsbesluit om vanaf 25 september een ‘coronapaspoort’ verplicht te stellen voor iedereen die de horeca, een bioscoop of theater wil bezoeken heeft tot getergde reacties geleid in kringen van antivaxxers. ’Stel je de woede en verontwaardiging voor als mensen bij entree restaurant op een weegschaal moeten gaan staan. Wegen ze meer dan 100 kg, dan mogen ze niet naar binnen. Want zwaarlijvige mensen belasten de zorg te veel,’ schrijft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op Twitter.

Zou Baudet echt niet inzien dat het hier om een volstrekt onvergelijkbare situatie gaat? Is het mogelijk dat iemand die zo kortzichtig is, promoveert tot doctor in de rechtsgeleerdheid? Blijkbaar is dat mogelijk. Overgewicht, zeg ik er voor Thierry en zijn talrijke fanatieke aanhangers bij, is niet besmettelijk. Corona is dat wel, in hoge mate zelfs. Een bewijs dat je het virus niet onder de leden hebt is dus bepaald niet zo’n flauwekul als de FvD-leider hier suggereert. Je kunt natuurlijk van mening zijn dat vaccins niet werken, dat tests niets bewijzen of dat corona ‘maar een griepje’ is. Maar waarom dan zo’n krom voorbeeld over zwaarlijvigheid gekozen?

Niet alleen de antivaxxers zijn boos dat je straks de kroeg niet meer inkomt zonder vaccinatie- of testbewijs. Ook de belangenorganisatie voor de horeca is des duivels. De voorzitter van deze club vreest extra werkdruk en foetert in de media dat zijn leden geen zin en tijd hebben om voor ‘politieagent te spelen’.

Volgens mij roept de man hier een zwaar overtrokken beeld op van wat zijn branche te wachten staat. In Frankrijk is al sinds 1 augustus een ‘pass sanitaire’ verplicht voor iedereen die naar een restaurant of café wil. Vóór die maatregel van kracht werd is er door honderdduizenden fel tegen geprotesteerd. Maar de Franse regering hield – anders dan ze meestal doet – voet bij stuk. En wat blijkt? Het coronapaspoort is bij de Franse horecabazen inmiddels volledig ingeburgerd, net als bij hun klanten. Tot extra werkdruk heeft het nauwelijks geleid, want het kost nog geen halve minuut om te controleren of iemand is ingeënt of recentelijk getest. Van ‘politieagent spelen’ is geen sprake.

Misschien dat de horecaondernemers nog eens terug kunnen denken aan het rookverbod dat al weer heel wat jaren geleden van kracht werd in hun zaken. Een ramp zou het worden, jammerden hun vertegenwoordigers in Den Haag destijds. Kroegen en eetgelegenheden zouden massaal bezoekers verliezen. Een regen van faillissementen dreigde. Maar het viel allemaal reuze mee. Verreweg de meeste horecatenten hebben het rookverbod glansrijk overleefd. Hun bezoekers vinden het heel normaal om voor een sigaretje even naar buiten te lopen.

Ik denk dat het coronapaspoort in Nederland ook snel geaccepteerd zal worden, in elk geval door een ruime meerderheid van de bevolking. Voorspelling: over een maand heeft vrijwel niemand het er nog over. Wel de wappies hoogstwaarschijnlijk, maar die krijg je toch niet stil.

Wat ik me wel kan voorstellen is de verontwaardiging bij iedereen dat het kabinet nu toch voor een coronapaspoort kiest. Nog maar kort geleden zei volksgezondheidminister Hugo de Jonge dat er nooit en te nimmer sprake zou zijn van vaccinatiedwang, ook geen indirecte. Wel dus. Want wat is het toegangsbewijs anders dan een stevig beroep op iedereen die nog niet geprikt is om dat zo snel mogelijk alsnog te laten doen? Mijn zegen heeft het, maar geef dan tenminste toe dat je nu iets heel anders verkondigt dan een paar weken terug, in plaats van je in allerlei ongeloofwaardige bochten te wringen.