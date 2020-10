Leraren staan elke dag in de frontlinie. Er is geen maatschappelijk probleem dat niet ook doorklinkt in de klas. Kinderen met een onveilig thuis. Armoede. Spanningen tussen bevolkingsgroepen. Alle kinderen gaan naar school. Alle kinderen verdienen een leraar die ze ziet, die ze serieus neemt en die ze leert kijken en luisteren naar de ander.

De onthoofding van leraar Samuel Paty door een islamistische extremist is niet alleen een schok voor zijn school en voor Frankrijk maar ook voor ons allen. Kinderen lesgeven over vrijheid van meningsuiting, over omgaan met de spanningen die er zijn in een vrije samenleving tussen de religieuze overtuiging van de een en de vrije expressie van de ander, is een essentieel onderdeel van onze democratie.

Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is – zeker in tijden van de fabelfuik van sociale media die je steeds verder kunnen ophitsen – dat leraren hun leerlingen helpen zelf na te denken. Na de aanslag op Charlie Hebdo was ik in Amsterdam Nieuw West bij het gesprek in de klas. Ook toen, ook daar, complottheorieën, het afschuiven van de schuld (de Amerikanen hadden het gedaan, of de joden). Maar ook: een geduldige leraar die zorgde dat er een gesprek ontstond en dat kinderen wijzer naar buiten stapten.

Het ophitsen tegen Samuel Paty en de brute moord die daarop volgde laat zien dat de frontlinie opeens letterlijk in de klas ligt. De vrijheid verdedigen moeten we met zijn allen doen, dat kunnen we niet alleen aan het onderwijs uitbesteden. Diegenen die dit soort onverdraagzaamheid prediken moeten gestraft worden. Het gif dat gezaaid wordt moet al online gesmoord worden. En we moeten alle kinderen leren met vrijheid om te gaan: ons grootste goed.