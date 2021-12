Schade is voor veel certificaathouders Triodos niet te overzien

De kogel is door de kerk. De Triodos Bank gaat niet naar de beurs. Maar certificaathouders kunnen nog steeds niet bij hun geld en een grote koersval is te verwachten.

Mission drift is de grootste uitdaging voor sociaal ondernemers en sociaal investeerders. Hoe de ideële missie van een bedrijf of financiële instelling goed in balans te houden met een financieel gezonde bedrijfsvoering? Het is duidelijk dat ook de directie van de Triodos Bank met dit vraagstuk worstelt.

Zoals bekend worden sedert het begin van de coronapandemie (maart 2020) circa 43.000 certificaathouders, die gezamenlijk zo’n € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank hebben gestoken, door de bank in gijzeling gehouden: de certificaten zijn al anderhalf jaar niet meer verhandelbaar. Het feit dat veel relatief kleine individuele beleggers, MKB-bedrijven en sociale ondernemingen niet meer bij hun geld kunnen heeft vaak dramatische gevolgen. Niet alleen het theehuis in Voorschoten, dat jongeren met autisme helpt om werkervaring op te doen, zit nu in financiële problemen; ook ouders die hun woning wilden aanpassen zodat hun gehandicapte zoon weer thuis kan wonen; evenals legio gepensioneerden die nu hun spaargeld nodig hebben.

In bijeenkomsten met certificaathouders heeft de bank de laatste maanden steeds aangegeven dat er twee opties onderzocht werden om de verhandelbaarheid van de certificaten te faciliteren: een multi-trading-platform (een intern systeem waarbij de certificaten worden verhandeld tegen een variabele prijs tussen huidige certificaathouders en eventueel nieuwe deelnemers) en een beursnotering (bijvoorbeeld Euronext).

De kogel is, zo blijkt uit een inderhaast door de Triodos Bank belegde persconferentie, door de kerk. Het goede nieuws voor de certificaathouders is dat de Triodos Bank de optie van een beursgang heeft laten varen. Een dergelijke gang van zaken zou natuurlijk een slag in het gezicht zijn geweest van de certificaathouders, die veelal zeer bewust van de beurs zijn weggebleven.

De keuze is dus voor een relatief gesloten handelsplatform. De Triodos Bank schat dat het één tot anderhalf jaar duurt voordat een dergelijk platform operationeel is. In de persconferentie legde de CEO van de Triodos Bank, Jeroen Rijpkema, er verder de nadruk op dat de waarde van de certificaten niet langer gerelateerd wordt aan het vermogen van de bank, maar bepaald gaat worden door vraag en aanbod. In het persbericht van de bank wordt dit als volgt omschreven:

‘Op basis van de huidige waarderingen van verhandelde Europese financiële instellingen is het op dit moment te verwachten dat de variabele handelsprijs aanzienlijk lager kan zijn dan de op NAV [Net Asset Value, netto contante waarde] gebaseerde handelsprijs’.

In het licht van deze ontwikkelingen heeft Triodos Bank alvast besloten voor belastingdoeleinden een administratieve korting van maar liefst 30% toe te passen vanaf 31 december 2021. De empathie voor getroffen certificaathouders van de Triodos Bank beperkt zich – op een totale inleg van 1,2 miljard – tot een tegemoetkoming van € 14 miljoen voor de meest schrijnende gevallen. Voor vele certificaathouders zal de schade echter niet te overzien zijn. De huidige gang van zaken betekent immers dat de inleg van Triodos-certificaathouders naar het zich laat aanzien gedurende drie jaar geblokkeerd blijft én dat deze groep naar verwachting € 420 miljoen aan koersverlies moet opbrengen.

En zo voltrekt zich, op de dag dat de curatoren van DSB melden dat het faillissement van die bank is afgewerkt, in relatieve stilte, opnieuw een drama van aanzienlijke omvang in de Nederlandse bancaire wereld.