Slotverklaring COP26 bevat vooral veel tegenvallers

In de slotverklaring van de COP26 staan hoopvolle dingen, zoals de verhoging van klimaatfinanciering naar ontwikkelende landen en de oproep om nationale klimaatambities vóór volgend jaar nog te verhogen. Maar ondanks die hoopvolle ontwikkelingen, bevat de verklaring vooral veel tegenvallers.

Deze top liet zien dat landen niet genoeg willen doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Kortetermijnbelangen blijken belangrijker dan het op termijn redden van miljoenen mensenlevens. Hoe langer we wachten met ingrijpende actie, zoals stoppen met het produceren en verbranden van steenkool, hoe duurder en moeilijk het wordt om een leefbare wereld te garanderen.

Klimaatverandering reageert niet op afspraken gemaakt op de COP, wel op een verlaging van onze uitstoot. Daarom moeten we nu overgaan tot actie. Niet alleen tijdens de twee weken van de Klimaattop, maar elke dag van het jaar. Vandaag mogen we nog balen van de behaalde resultaten, maar daarna gaan we weer aan de slag. De COP27 begint morgen.