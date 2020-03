Deze tekst rond ik op maandag rond tien uur af. De beurs stort in. We gaan een zwarte maandag tegemoet, tenzij de autoriteiten de effectenhandel bevriezen. Het kapitalistische stelsel is door de maatregelen om corona te beteugelen voor een belangrijk deel tot stilstand gekomen. Dan is de handel in waardepapieren zinloos en gevaarlijk voor de stabiliteit van het toch al wankele financiële systeem.

Je zou ook kunnen zeggen dat we van de ene op de andere dag in een oorlogseconomie zijn terecht gekomen. Dan moet de beurs dicht in ieder geval tot er duidelijkheid is geschapen over de manieren waarop de staat de economie voorlopig richting geeft en hoe zal worden voorkomen dat de van bovenaf georganiseerde gigantische vraaguitval leidt tot massale faillissementen. Daarna kan de handel met restricties worden hervat. Zie hiervoor hoe minister Willem Treub, een van de grootste Nederlanders aller tijden, in 1914 voorkwam dat na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de Nederlandse economie ineenstortte.

Minister Hoekstra zei zondag bij Buitenhof weer eens dat hij van die diepe zakken heeft. Die zakken gaan de komende maanden leegraken. We hebben met zijn allen nu 5 april als de stip aan de horizon. Dan kunnen de uitzonderingsmaatregelen een voor een worden opgeheven. De kans dat er een verlenging en een verscherping komt is groter. De historische ervaring leert dat ontwrichtende epidemieën zoals de huidige minimaal een paar maanden nodig hebben om uit te razen. Ondanks alle tegenmaatregelen van de mens. Wij zullen nog lang afstand moeten houden van elkaar.

De beurs moet dicht, maar de coffeeshops weer open. Zondagmiddag stonden er lange rijen voor deze nuttige instellingen. Velen kwamen voor zessen niet aan de beurt. Zij moesten het doen met visitekaartjes die drugshandelaars ijlings in de rijen kwamen uitdelen. Het Parool meldde maandagochtend dat ze meteen de prijzen stevig de hoogte in gooien.

Dit is geen tijd om mensen die van genotmiddelen afhankelijk zijn, cold turkey te laten gaan. De kans is groot dat binnen een paar dagen naast de horeca de niet essentiële detailhandel moet sluiten. Maak dan een uitzondering voor de tabakswinkels en de slijterijen.

Je kunt een enorme morele verontwaardiging in jezelf oppompen op grond van die lange rijen. Mona Keijzer deed dat maandagochtend bij Goedemorgen Nederland. De mensen wier eerste reactie op de nieuwe maatregelen van de regering was een haastige gang naar de coffeeshop, hadden een probleem, zei ze.

Dat is ook zo. Dat probleem is niet opgelost door het afsluiten van de legale toegang tot cannabisproducten. ´t Is natte vingerwerk maar ongeveer twintig procent tot een kwart van de Nederlandse bevolking is afhankelijk van een of ander genotmiddel. Meestal merk je dat niet zo omdat ze hun verslaving met een burgerlijke levensstijl weten te combineren. Het is belangrijk dat het in deze crisistijd zo blijft. Anders gaan ze disfunctioneren. Dat kunnen we nu niet hebben. We kunnen het ook niet hebben dat de grip van de maffia op de economie wordt vergroot doordat we ze gratis en voor niks een nieuwe – zwarte – markt aanreiken.

Sluit de beurzen, open de coffeeshops. ´t Oogt niet mooi, dat ¨hasj, coke en pillen, dat is wat wij willen¨, maar we hebben nu even iets belangrijkers te doen.

Vanavond spreekt minister president Rutte op de televisie. Dat is dan 24 uur te laat. In tijden als deze dient de kapitein voor de bemanning zichtbaar op de brug te staan. Het is te hopen dat hij meer te bieden heeft dan bezweringen en geruststellingen. Als hij geen concrete maatregelen aankondigt in even concrete termen, dan zal hij met dit praatje zijn doel niet bereiken.