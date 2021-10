Solidariteit is nú je laten vaccineren

Iedereen heeft recht op een afdoende medische behandeling. Dat geldt zeker als je leven in acuut gevaar is. Het probleem is alleen dat het Nederlandse zorgsysteem daar niet op berekend is. De ziekenhuizen beschikken niet over voldoende personeel om het aantal IC-bedden naar behoefte uit te breiden. Ze zijn zelfs niet meer in staat de prestatie van 2020 te herhalen omdat er zoveel verplegend personeel is uitgestroomd. Steeds minder mensen zijn nog van plan voor dát inkomen en die arbeidsvoorwaarden het zware en gevaarlijke werk aan op een IC-afdeling te doen. Je kunt nu een hele analyse opzetten over de achtergronden daarvan en wie verantwoordelijk zijn voor deze impasse maar daar hebben mensen wier operatie weer eens wordt afgebeld niets aan.

Het is onze maatschappelijke plicht eraan mee te werken dat de druk op de intensive care zo klein mogelijk blijft. Daar is één alles overheersende manier voor: je zelf afdoende laten vaccineren tegen Covid-19 en griep. Anders ontzeg je anderen de medische behandeling die ze nodig hebben omdat er een behoorlijke kans ligt dat jij straks langdurig een IC-bed bezet houdt.

Er zijn natuurlijk ook andere middelen om die druk te verkleinen. De regering zou ertoe over kunnen gaan de bevolking opnieuw op te hokken. Dan komen in beeld het zoveel mogelijk thuis werken, het sluiten van de horeca, het dicht doen van wat verleden jaar heette de niet-essentiële winkels, de terugkeer naar onderwijs via de sociale media. Dat kan ook. Wij kunnen natuurlijk besluiten onze economie opnieuw op slot te zetten om ongevaccineerden te gerieven. Dat zij toch een plekje op de IC vinden als de nood aan de man komt terwijl mensen die een niet direct levensbedreigende behandeling behoeven, in de wacht worden gezet.

Dat is allemaal wel véél gevraagd. Vaccinweigeraars ontzeggen anderen zorg terwijl dat onnodig is. Zij eisen privileges op het moment dat het land zich in een noodsituatie bevindt. Ze vinden het normaal dat Nederland zijn economie afbreekt om hun levens te redden.

De conclusie is duidelijk: wie een inenting uit de weg gaat en dus van 17 miljoen Nederlanders grote offers vraagt, is asociaal. De motivatie doet er niet toe. Wie meent dat God de mensen verbiedt zich in te laten enten, is asociaal. Als je meent dat Soros en de illuminati er achter zitten, ben je dat net zo goed. Een enkeling kan om medische redenen niet gevaccineerd worden. Die kun je natuurlijk niets kwalijk nemen, maar de anderen wel. Je hebt recht op je mening maar je houding verdient geen respect. Je krijgt alle hulp die er is maar de dokter glimlacht niet aan je bed.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

