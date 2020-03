Ruim 90.000 mensen staan op verschillende wachtlijsten om goede hulp te kunnen ontvangen in de ggz.

Al wekenlang voert Charlotte Bouwman actie. Ze zit buiten het ministerie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit protest tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor mensen met complexe psychische problemen. Op het moment dat zij met haar actie begon stond zij al ruim 800 dagen op een wachtlijst. Juist de mensen met de lastigste problemen die hulp het hardst nodig hebben krijgen die niet. Dat kan zo niet langer.

Een maand geleden kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat door de sector binnen een maand een plan gemaakt zou worden dat de problemen echt zou aanpakken. Anders zou hij zelf ingrijpen. Grote woorden die grote verwachting creëerden. Maar weer worden de mensen op wachtlijsten teleurgesteld, want na een maand ligt er nog steeds geen plan en is er niks veranderd voor mensen voor wie een maand zonder hulp zo zwaar is. In samenwerking met GroenLinks en de SP roep ik daarom op nu eindelijk eens actie te ondernemen. Staatssecretaris, lijm de zorg!

De noodzaak van een goed plan voor de ggz blijkt afgelopen week wel weer uit het trieste nieuws van het overlijden van Justin, die er zelf voor heeft gekozen om een einde aan zijn leven te maken. Hoe is het mogelijk dat suïcidale mensen worden weggestuurd bij ggz-instellingen in een welvarend land als het onze? Het is simpelweg niet te verkroppen. Wat gaat de staatssecretaris doen om te verzekeren dat de ggz er is voor juist de mensen met de grootste problemen?

In de tussentijd zien we ook het aantal incidenten op straat, bijvoorbeeld, met verwarde personen toenemen. De politie heeft hier haar handen vol aan, terwijl zij ook kampen met tekorten. Daarnaast worden deze mensen ook niet geholpen door een middagje op het politiebureau. Deze mensen hebben zo snel mogelijk professionele hulp van de ggz nodig. Samen met mijn collega’s van de SP en GroenLinks roep ik staatssecretaris Blokhuis dan ook op: grijp in en kom met een plan. Maak je belofte waar!

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.