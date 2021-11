Stiekeme terugkeer van gemeentepolitie

In deze tijd zijn er allemaal beschouwende vergaderingen tijdens begrotingsbehandelingen in de politieke arena’s. Ik ben een beetje een nerd (hoho, niet te enthousiast bevestigen op Facebook of hieronder bij de reacties!), dus ik luister dan naar die vergaderingen in verschillenden gemeenten. En er valt me een soort van rode draad op.

Hoewel de criminaliteit al vele jaren vermindert en hoewel de tevredenheid en het veiligheidsgevoel van onze bevolking zeer groot is en blijft, hamert men op onveiligheidsgevoelens. En waarom? We worden zelfs doodgegooid met reclamespotjes waarin ons onveiligheid wordt aangepraat. Waarom geen geruststellende woorden?

We hebben het gezien tijdens de protesten van BOA’s, bijzondere opsporingsbeambten: ze eisten een wapenarsenaal, ze wilden krachtig kunnen optreden, ze wilden er nóg stoerder uit komen te zien. Ze zien er al afschrikwekkend uit als halve militairen, met hun vechtpetjes en kistjes, maar dat is kennelijk niet genoeg. Ze willen nog meer bevoegdheden, want als je er superstoer uitziet en alleen bonnen mag uitschrijven voor kleine openbare orde zaken en parkeren, dan voelt dat natuurlijk niet goed. Voor de goede orde, deze mensen doen prima werk, maar het zijn geen politiemensen met een HBO-opleiding.

Toch omarmen een reeks aan burgemeesters en gemeenteraden die uitbreiding van bewapening en bevoegdheden. Dat wil men natuurlijk, om meer te zeggen te krijgen over de prioriteiten. Dat is met de nationale politie minder geworden. Daarom is de hang naar die sterkere BOA’s een hang naar het verleden. Het is de hang naar meer macht. Maar ja, je hebt niet zoveel aan een stoer geüniformeerde groep die eigenlijk niet zoveel zeggenschap heeft. Daarom zie je, naar mijn bescheiden mening het steeds opschuiven naar meer controlemogelijkheden, meer bevoegdheden, met een steeds minder publieksvriendelijke uitstraling. Dit is tegen de tendens van afgenomen criminaliteit en de toegenomen tevredenheid in. Eigenlijk willen de politici de stiekeme terugkeer van de gemeentepolitie.