Wij burgers die wonen rond vliegvelden weten niet wat ons overkomt. Opeens horen we vogels fluiten, kunnen we de ramen lekker openzetten om het huis te luchten, kunnen we de was gewoon buiten hangen, kunnen we ongestoord tegen elkaar praten en zelfs uitslapen. De lucht heeft een diepere en strakblauwe kleur en het ruikt ook heel anders, heel veel frisser! Die kerosinegeur is helemaal verdwenen.

Voor ons als omwonenden is het stilvallen van de luchtvaart een zegen. Nu weten we weer wat ons al die jaren is afgenomen. Nu merken we welke gevolgen de almaar groeiende vliegindustrie heeft op ons welzijn en onze gezondheid. Eigenlijk krijgen we nu in de gaten hoe het eigenlijk hoort te zijn. Want wat ons de afgelopen tientallen jaren is aangedaan, is niet normaal. En dat gebeurde ook nog heel vaak op oneerlijke en ondoorzichtige wijze.

De luchtvaartindustrie doet net of de lucht van haar is en zelfs nu doet de KLM-directeur alsof dat echt zo is. Als de politiek in Den Haag zijn bedrijf een ietsepietsje wil inperken, gebruikt hij woorden als ‘waanzin’, terwijl wij belastingbetalers zijn bedrijf met honderden miljoenen euro’s aan het redden zijn.

Men wil het liefst in no time al die stilte en schone lucht weer van ons afpakken, voordat we in de gaten hebben hoe heilzaam die voor ons is. Maar die lucht is dus niet van ons, vindt de luchtvaartindustrie. En netjes vragen of men onze lucht weer mag volspuiten met uitlaatgassen en herrie is er daarom niet bij. We moeten vooral niet zeuren en de rust als een ‘milieuvakantie’ beschouwen.

Het is nu wel de tijd om terugkeer naar de oude situatie te voorkomen. Want dit moment duurt maar even, als het aan de luchtvaart ligt gaat men straks ongestoord terug naar de situatie van vóór de coronacrisis en weer doen alsof het heel normaal is dat u in de dampen en de herrie woont.

Erger nog, men wil nog steeds dat het nog eens met 20 procent verslechterd gezien de groeiplannen. Daarbij wil de luchtvaart ook nog eens géén accijnzen en btw betalen. Zelfs een ticketbelasting die hen niets kost, torpederen ze.

Het is dus belangrijk dat u zich als burger laat horen bij uw gemeentebestuur en bij de partij waarop u heeft gestemd in de Tweede Kamer. Laat weten dat u geen genoegen neemt met een terugkeer naar de oude situatie. Wijs uw kamerleden ook op de plannen die gemaakt zijn voor Schiphol op zee, die veel problemen oplost. Niet alle problemen, maar wel veel.

Want laten we eerlijk zijn: de lucht is van ons allemaal en niet van de luchtvaartindustrie. Het vliegen is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. We weten dat allemaal! Wij verlangen naar stilte op de luchthaven.