Dacht ik dat ik goed bezig was! Ik installeerde een pellet-kachel van 7000 euro plus nog eens dat bedrag aan bijkomende kosten om mijn gasgestookte CV-ketel te vervangen. Ik schafte ook nog een open haard aan met warmtepomp die ervoor zorgde dat ons gezellig haardvuurtje bijdroeg aan de vloerverwarming – die je ook moet aanleggen als je winst wil maken voor het milieu. Mijn gasrekening van gemiddeld 500 euro in de maand verdween en ik stookte voortaan voor 100 euro mijn pand (woning en kantoor) op hout. De overheid blij, want joepie we moet allemaal van het gas af en ik was het goede voorbeeld. Ik kreeg dan ook een subsidie van 2500 van het RVO om de prijs van de dure kachel te verzachten.

Vandaag blijkt dat mijn kachel ongeveer de grootste fijnstofbom van Nederland is. Het RIVM heeft namelijk nog eens gekeken naar de manier van rekenen en nu blijkt dat ik, samen met alle Nederlandse houtstokers, verantwoordelijk ben voor 23% van de fijnstofuitstoot. Wat zullen die de dieselrijders lachen nu deze moraalridder door het (fijn)stof moet.

De subsidie op de pelletkachel is inmiddels afgeschaft. En natuurlijk hoeft niemand medelijden met mij te hebben, want de kachel heb ik wel terugverdiend tegen de tijd dat de overheid eindelijk zo ver is om het ding te verbieden. Hoewel ik natuurlijk eigenlijk dat kolereding zo snel mogelijk de deur uit ga doen.

Het gaat nog verder. Vanochtend publiceerde de Volkskrant de resultaten van een eigen onderzoek waarbij ze wekenlang in 23 woningen sensoren hebben opgehangen om de luchtkwaliteit te beoordelen. Strijken met een stoomijzer, gasfornuis voor het wokken en koken, kaarsje bij het diner, romantisch bij de open haard als je na deze dagelijkse bezigheden niet meteen het raam openzet ben je de klos. Er sterven elfduizend mensen per jaar door luchtvervuiling. Ietsje minder dan door corona maar daar zijn we hopelijk snel vanaf terwijl het fijnstofprobleem er al jaren is en voorlopig nog jaren zal voortbestaan.

Een van de grootste uitdagingen bij de energietransitie is m.i. niet de wil van mensen om te veranderen, ook niet hoeveel het kost om een schonere lucht te krijgen, het grootste probleem is dat innovatie niet serieus genomen wordt. Ik ben 12 jaar geleden begonnen met zonnepanelen en alternatieven voor verwarming en steeds stuitte ik op gebrek aan kennis, pioniers die met houtjes en touwtjes de dingen aan elkaar knoopten, techniek die zo snel verbeterde dat je je afvroeg of je weer niet te vroeg iets had aangeschaft. En nu dus weer zaken die werden aangeprezen als dé oplossing en uiteindelijk geplaatst kunnen worden in het rijtje: overheidsmissers met subsidie.

Het wordt tijd voor een OMT op het gebied van milieu. Van die knappe koppen als Gommers en Koopmans die dagelijks in talkshows vertellen wat we moeten doen om van deze sluipende moordenaar af te komen. Miljarden steken in instituten en universiteiten die serieus met de energietransitie bezig gaan. En dan niet het RIVM die steeds haar rekenmethode verandert. Of Rutte en de Jonge die elke week op een ander paard gokken.

Een minuut voor twaalf: schonere lucht binnen en buiten