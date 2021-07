Syrische vluchtelingen schieten slachtoffers Duitse overstromingen te hulp

'In het catastrofegebied hebben we ons als in Syrië gevoeld. We hebben toen gedacht, dat kan niet, dat is onmogelijk, we moeten iets bijdragen'

In het door overstromingen geteisterde gebied in Duitsland zijn op diverse plekken Syrische vluchtelingen aan het werk. Op het moment dat ze de eerste beelden van de catastrofale overstromingen zagen, besloten ze te helpen. In bovenstaande video van het Duitse weekblad Die Zeit komen ze aan het woord. Hieronder de vertaling.

Commentator: De mannen die hier in het door overstromingen verwoeste Ahrweiler aanpakken en meehelpen de schades weg te werken, komen eigenlijk uit Syrië. Ze zijn vanwege oorlog en armoede hun vaderland ontvlucht en leven nu in Duitsland. Op het moment dat ze de beelden van de catastrofale overstromingen zagen, besloten ze om te helpen. Anas Al-Akkad is één van de organisatoren van de Syrische groepen vrijwilligers. Hij had op internet tot hulp opgeroepen.

Anas Al-Akkad: “Wat wij van Duitsland weten is dat alles georganiseerd is, mooi is, groen is, en dan opeens… in het catastrofegebied hebben we ons als in Syrië gevoeld. We hebben toen gedacht, dat kan niet, dat is onmogelijk, we moeten iets bijdragen. Dat had ons echt getroffen.”

Commentator: Zoals hier in Ahrweiler zijn ook in andere plaatsen in het rampgebied vluchtelingen uit Syrië aan het werk. Ze zijn daar meer dan welkom.

Bewoonster: “Ik vind het mooi, Ze zijn ongelooflijk flink en vlijtig en vol ideeën hoe je het hier moet aanpakken, dat is echt klasse.”

Commentator: Onder de Syrische vrijwilligers bevinden zich ook enkele die in het overstromingsgebied leven en daardoor hun huis of woning hebben verloren. Na hun vlucht uit Syrië is dat de tweede keer, zoals deze man die in Ahrweiler woont.

Syrische vrijwilliger: “De huizen van Duitsers zijn vernietigd, onze huizen zijn vernietigd, we zijn bij elkaar, we voelen hoe het de Duitsers hier nu moet vergaan, wij hebben dat beleefd en beleven het hier nog een keer. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk zijn we hier om te helpen en hand in hand met de Duitsers repareren we alles, wat dan ook, wij zijn erbij.”

Commentator: Gezien de enorme schaden is het duidelijk dat er nog veel werk wacht op de vrijwillige hulpverleners uit Syrië. De organisatoren melden dat zich dagelijks nieuwe vrijwilligers aanmelden die graag willen helpen. Sommige hebben zelfs speciaal vakantie hiervoor opgenomen.