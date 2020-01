De omroepen besloten het CWI in te schakelen omdat de strijd om de beste gasten dreigde te escaleren tot een logistieke nachtmerrie. ‘Er zijn in Nederland maar twintig talkshowgasten beschikbaar’, legt Van Tall uit. ‘Die kunnen niet allemaal met elkaar door één deur. Bovendien wil je natuurlijk niet per ongeluk twee keer exact dezelfde opstelling aan tafel hebben. Dat is ingewikkeld, zeker wanneer je ook nog rekening moet houden met actualiteiten, vakanties en commerciële belangen. Het is wat wij in de wiskunde een NP-compleet probleem noemen.’

Van de twintig gasten vallen er maar vijftien samen met personen, zoals Angela de Jong, Peter R. de Vries en Jort Kelder. In vijf gevallen gaat het om categorieën gasten. Van Tall: ‘Er is bijvoorbeeld de categorie wetenschapper. Daarvan kun je er maximaal één per week in het schema zetten. Anders wordt het te ingewikkeld voor de kijkers. Afhankelijk van de actualiteit kijkt de redactie dan in de kaartenbak. Is het iets met cijfers, iets met milieu, iets met planeten? Ze hebben al gauw negen deskundigen om uit te kiezen. Als ze er niet uitkomen, bellen ze Robbert Dijkgraaf.’

Kleuters

Naast wetenschappers zijn er de categoriën politici, sporters, culturele types en gewone mensen. Voor die laatste categorie komt in principe iedere goedgebekte Nederlander in aanmerking, zegt Van Tall: ‘De omroepen willen uiteraard voorkomen dat alleen een bepaalde incrowd op televisie te zien is.’

Het nieuwe schema is inmiddels goedgekeurd door de belangrijkste adverteerders. Die willen immers graag weten waar ze aan toe zijn. Het heeft geen zin reclametijd te kopen rond een uitzending waarvan de kwaliteit onvoorspelbaar is. Het schema zorgt voor continuïteit in de programmering en dus min of meer stabiele kijkcijfers.

Van Tall: ‘Televisiekijkers zijn net kleuters. Ze kijken het liefst naar iets wat ze al een keer eerder gezien hebben. Maar omdat ze zich daar een beetje voor schamen, moet je zorgen voor een mix van gasten die verrassend oogt, maar niettemin volkomen voorspelbaar het stramien volgt. Ik denk dat ons schema daar perfect aan voldoet.’