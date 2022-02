Tijd om de Poetin-handlangers op onze eigen bodem aan te pakken

De aanval op Oekraïne is de grootste misdaad die de Russische president Vladimir Poetin heeft begaan. Maar het is ook de grootst mogelijke misdaad in het internationale recht. En daarmee is het moment gekomen om wakker te schrikken. We hebben on heel veel kaas van het brood laten eten door deze extreme en irrationele dictator. Hij kan, wil en zal nog heel veel meer kapot maken. De appeasement die hem en zijn politieke zetbazen in Europa en ook Nederland al decennia ten deel valt moet nu stoppen.

Poetin regeert al sinds het begin in 1999 met harde hand. De rode draad is de macht in handen houden in het binnenland en internationaal de invloedssfeer uitbreiden. Binnenlandse oppositie wordt met harde hand neergeslagen. Meerdere politieke tegenstanders zijn in West-Europa vermoord door Russische agenten. In Syrië, Georgië (Abchazië), Tsjetsjenië en Oekraïne (zowel oostelijk als zuidelijk) steunt hij zetbazen die moreel grenzeloos zijn.

Maar ook in het Westen heeft Poetin invloed op de politiek, altijd vanuit de nationalistische hoek. Donald Trump en Rusland worden al decennia in verband gebracht in de context van leningen, reddingen bij faillissement, geld witwassen en kompromat (chantage met seksvideo’s). De campagnes van Trump in 2016 en 2020 werden op afstand en met lokale teams gesteund door Poetin. Ook deze week steunt Trump de Russische agressie, tot verbazing van zijn rechtse achterban.

De Britse Conservatieve Partij krijgt veel geld van Russische oligarchen (de kring rond Poetin) en houdt nog steeds een rapport achter over de brede invloed van Rusland in de Britse politiek. De organisaties achter Brexit, Vote Leave en Leave.EU, hadden sterke banden met de Russische overheid en het referendum zelf lijkt niet zuiver te zijn verlopen door buitenlandse digitale invloeden. Ook in de afgelopen week gedraagt Johnson zich raar door sancties juist niet op de belangrijkste oligarchen te richten en door te liegen dat hij dat wel doet. Hij maakt het qua Russische invloed zo bont dat de Amerikaanse overheid hem niet vertrouwt.

In Italië wordt de belangrijkste rechtse politicus Matteo Salvini routineus “Vladimirovich” (zoon van Vladimir) genoemd. Zijn Lega kreeg geld van Rusland. Dat ontving Marine Le Pen in Frankrijk ook. In Hongarije steunen de Russen de harde jongens van Jobbik. Al deze politici doen al dan niet uit overtuiging wat Poetin graag wil: het machtsblok dat de EU is van binnen uithollen en de politiek naar rechts trekken. Vrijheid, mensenrechten, internationaal recht en een verenigd Europa zijn immers heel onhandig.

Gelukkig voor Poetin denken er ook in Nederland mensen net zo. En dat zijn nou net de mensen bij PVV, FvD en JA21 die consequent Rusland steunen, zelfs in de huidige crisis. Het Oekraïnereferendum dat FvD-leider Thierry Baudet groot maakte lijkt sterk een voorbeeld van Russisch ingrijpen. Bij het enige PVV-lid Geert Wilders is er geen direct bewijs van invloed, maar valt wel zijn goedpraten van misdaden als het voor Nederland rampzalige neerhalen van de MH17-vlucht op, of de consequente steun voor nauwe banden met Rusland. En het JA21 van Joost Eerdmans schokt ons land nu door de Russische agressie goed te praten. Ook Viruswaarheidman Willem Engel, bekend van allerlei acties en uitspraken die de binnenlandse veiligheid aantasten, steunt nu Poetin.

De decennia noeste Russische arbeid om ondermijnende krachten in Europa te starten en steunen werpen dus ruim zijn vruchten af. Maar de vraag is waarom Europa al die tijd zo weinig terug doet. Rusland straffen is op de korte termijn duur, en vele politici praten betaald of onbetaald met Poetin mee. Maar er lijkt ook sprake te zijn van de spreekwoordelijke kikker in de opwarmende pan. Ieder los stapje lijkt wel mee te vallen, maar opeens ben je weg. De enige manier om dat te voorkomen is door wakker te worden. En als een naakte aanvalsoorlog en dreiging met massamoord op ons daarvoor niet voldoende is, dan is niets het.

De Russische schaaklegende Garry Kasparov heeft een goede suggestie. De miljarden of biljoenen aan huizen, goud, voetbalclubs en jachten die Poetin en zijn buddies in het Westen hebben gestald kunnen bevroren worden of in beslag genomen. Straffen kan met een sport-, economische en zakelijke boycot. Maar we moeten ons ook minder afhankelijk en kwetsbaar maken. Onze energievoorziening kan met een noodplan de afhankelijkheid van Russisch gas beperken (en de noodzakelijke energietransitie versnellen). Een EU-leger is een idee waarvoor de tijd rijp is.

In Nederland moet met spoed onderzoek worden gedaan naar de financiering en andere steun aan radicaal-rechts door Rusland. Ook moet partijfinanciering op de schop, zowel qua internationale giften als giften van bedragen die niet passen bij idealisme en wel bij corruptie. We gaan niet elektronisch stemmen. De publieke omroep Ongehoord Nederland moet onmiddellijk stoppen desinformatie en steun aan Rusland uit te zenden. Dit zou in één moeite door een begin kunnen vormen van de al decennia uitblijvende aanpak van het gestaag radicaliserende rechtse volksdeel in ons land, voor zover dit binnen bereik ligt van een politieke en journalistieke elite die rechts liever een podium geeft dan als bedreiging ziet.

Als antwoord op een aanvalsoorlog die onze veiligheid direct aantast, en in de context van dreiging met kernoorlog, ligt eigenlijk alles wat Rusland niet fysiek bedreigt op tafel. Zowel in directe reactie op de agressie als op de invloed op ons politieke bestel en veiligheid. Maatregelen mogen pijn doen, want anders wordt de pijn later nog veel groter. De wet biedt allerlei kansen, zelfs plichten, om activisten en politici die de openbare orde en staatsveiligheid bedreigen aan te pakken. Het enige wat ontbroken heeft is de wil en de moed. Laat dit het moment zijn om onszelf te gaan verdedigen tegen een capabele en zeer gemotiveerde tegenstander die u niet alleen uw vrijheden wil afpakken, maar ook bereid is uw leven op het spel te zetten.