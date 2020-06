De top vijf van de meeste coronabesmettingen besmettingen zou ons moeten waarschuwen. Deze vijf zijn respectievelijk de VS, Brazilië, Rusland, India en het VK. Ze hebben gemeen dat ze worden geleid door dictatoriale types met veel macht en weinig verstand. Moeten wij nu een wet aannemen die ons huidige kabinet dictatoriale macht geeft? Zonder toestemming van de Raad van State en het parlement mogen ze straks naar lieve lust noodmaatregelen afkondigen. Wat zou dat bijvoorbeeld betekenen voor het gisteren door medici verzonnen ethische draaiboek. Wie mag er nog op de IC en wie niet?

De koning wint het van de dakloze, hoewel de koning eigenlijk eerder moet worden geweigerd want die kost ons miljoenen per jaar en de dakloze nauwelijks iets. De jongere wint het van de bejaarde want zo lost corona in een keer de vergrijzing op en gaat voor de jongeren de AOW-premie omlaag. De immigrant verliest het natuurlijk sowieso of ie nou jong, oud, koning of dakloze is want dat is electoraal nu eenmaal de beste keuze. De miljonair wint het niet per se van de bijstandstrekker want zijn dood brengt natuurlijk in een keer veel op aan erfbelasting.

Laten we alsjeblieft niet in een situatie komen waarin Rutte met zijn apostelen voor god mag spelen en daarnaast ons wetten voorschrijven waar we niets meer over te vertellen hebben. Weg met de wet ‘Tijdelijke maatregelen Covid-19’.