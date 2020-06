De moord op de Amerikaan George Floyd, op 25 mei in Minneapolis maakt niet alleen woedend maar legt ook bloot het diepe racisme als onderdeel van het Amerikaanse hyperkapitalisme. Amnesty International is erg duidelijk over de grondoorzaken van de talloze demonstraties tegen het politiegeweld in de VS. Die zijn gelegen in het in de VS diep verankerde racisme en het denken in termen van ‘white supremacy’.

Uit rapportages van deze ngo, die zich inzet voor bescherming van basale rechten, blijkt ook dat onnodig en excessief geweld is gebruikt tegen demonstranten in de VS na de moord op Floyd. Het hekelt de militaire aanpak die op veel plaatsen in de VS is gekozen tegen veelal vreedzame demonstranten. Het is afschuwelijk dat bij de talloze en omvangrijke protesten in de VS inmiddels al enkele doden zijn gevallen.

Een uitermate gevaarlijke ontwikkeling zijn verder de structurele aanvallen door de politie op journalisten. Al tientallen mediawerkers hebben hier melding van gemaakt. Bleven dit soort aanvallen in het verleden veelal beperkt tot kleinschalige, alternatieve media; een nieuwe ontwikkeling in het tijdperk Trump is dat nu ook mainstream journalisten doelwit zijn – een logisch gevolg van de dagelijkse haat die de Amerikaanse president in een niet aflatende baggerstroom de wereld in twittert.

Het tekent de enorme polarisatie die in de VS de afgelopen jaren zichtbaar is geworden dat medewerkers van tv station Fox, zowat de enige zender waar Trump nauwelijks kritiek op heeft, juist weer zijn aangevallen door demonstranten, aan welke kant soms ook geweld en vernieling wordt toegepast.

Een laatste, bijzonder zorgwekkende ontwikkeling die hier genoemd moet worden is de kennelijke voorkeur van president Trump om het leger in te zetten tegen de eigen bevolking. Daarmee dreigt hij openlijk, waarmee de druk verder opgevoerd wordt op de lokale autoriteiten, die naar de opvatting van de president te soft zijn. Als het daadwerkelijk tot inzet van het leger komt, wordt een nieuwe morele ondergrens overschreden, de zoveelste.

De afgelopen dagen is er veel gesproken over de demonstratie in Amsterdam naar aanleiding van de moord op de Amerikaan George Floyd, op 25 mei in Minneapolis. De focus ligt daarbij vooral op het optreden van de autoriteiten die, in tijden van corona, de controle te los hebben gelaten. Die kritiek, die geregeld om puur politieke redenen nogal gemakkelijk en erg ver doorschiet, is op zichzelf begrijpelijk. Maar het ontneemt, in tijden van institutioneel racisme, het zicht op de ernstige ontwikkelingen in de VS. Een belangrijke bondgenoot van Nederland.

Door deze enge benadering gaat de aandacht ook niet uit naar de onverwacht grote en bijzonder mooie solidariteit die op de Dam werd betuigd, en in Den Haag en Groningen. Juist nu is solidariteit hard nodig. Alsmede erkenning van het bestaan van institutioneel racisme daar en hier.

Alleen door erkenning en concreet handelen kunnen we racisme dat zo fout is en leidt tot ongelijkheid, uitbannen. Dat is de kern van de zaak. Te hopen valt dat de aandacht vanaf heden uit kan gaan naar het geweld van de veiligheidsdiensten in de VS dat volgde op de moord op Floyd. Zijn partijen in Den Haag die zich blind staren op een burgemeester, ook in staat stevige kritiek te uiten op de Amerikaanse autoriteiten en te luisteren naar de duizenden mensen die opstaan tegen racisme, uit solidariteit met Floyd? Tot nu toe is Den Haag hierover erg stil.