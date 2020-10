Maandag stemden de Britse aandeelhouders, in navolging van de Nederlandse, in met de verhuizing van het hoofdkantoor van Rotterdam naar London

Het is natuurlijk een prima idee om Unilever en Shell een fikse boete te laten betalen als ze oversteken naar jolly good England. In het voorstel van Bart Snels (GL) moet Unilever 15 procent van haar beurswaarde van 70 miljard euro betalen. Dat zou de in de toekomst gemiste dividendbelasting compenseren. Over de miljarden vennootschapsbelasting die het bedrijf heeft ontweken in de afgelopen zeg dertig jaar wordt niet gesproken. Dat gaat om heel wat miljarden meer. Maar niet gezeurd, het bedrijf levert ons eindelijk iets op.

Shell mag ook meteen snel(s) ophoepelen. De waarde van dat bedrijf is momenteel 225 miljard, dus dat brengt ook bijna 34 miljard in het laatje. Ook veel minder dan de ontweken winstbelasting, in zeg de laatste dertig jaar. Shell maakte sinds 2010 bijna 150 miljard winst en betaalde nooit vennootschapsbelasting (behalve dan in de NAM). De compensatie komt aardig in de richting van de sinds 2010 ontweken 37 miljard.

Natuurlijk zal ik weer veel reacties krijgen die beginnen over de werkgelegenheid die we mogelijk gaan missen. Vooralsnog verdwijnen alleen de hoofdkantoren en missen we de inkomstenbelasting over de hoge salarissen en bonussen van de mensen die straks meeverhuizen, hoewel daar ook vaak relatief weinig over wordt betaald.

Een bedrijf als Shell is niet echt de toekomst. De investeringen in duurzame energiebronnen stellen vrijwel niets voor, de praatjes over de toekomst zijn pure greenwashing. Als ze straks ook nog moeten betalen voor hun schanddaden uit het verleden, in bijvoorbeeld Nigeria, is het helemaal op slopershoogte. De waarde van de aandelen is niet voor niets meer dan gehalveerd. We moeten dus opschieten voor het bedrijf helemaal niets meer waard is en onze oprotpremie wordt gereduceerd tot een schamel bedrag.

Het geld kunnen we investeren in onze nieuwe economie. Banen in zaken waar we in de toekomst wat aan hebben en die ons over vijftig jaar nog een leefbare aarde opleveren. Dat in plaats van vast te blijven houden aan mastodonten uit een verloren tijdperk.

Een minuut voor twaalf: haast maken met die oprotbelasting