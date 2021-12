Universiteiten en hogescholen moeten studenten met corona tegemoetkomen

Minstens drie universiteiten en drie hogescholen geven geen mogelijkheid aan studenten in quarantaine om een gemiste toets in te halen.

Het blijkt naïef om te denken dat alle universiteiten en hogescholen in staat zijn om studenten met corona ten tijde van tentamens tegemoet te komen. Volgens het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is het zo dat minstens drie universiteiten en drie hogescholen geen mogelijkheid geven aan studenten in quarantaine om een gemiste toets in te halen. Dit is een zeer kwalijke zaak en zorgt er voor dat sommige studenten met corona alsnog op zullen komen dagen voor een toets, omdat zij een vak of een blok niet opnieuw willen doen wegens (terechte) afwezigheid door corona. Het inhalen van een toets wegens het missen ervan door corona zou dan ook goed geregeld moeten zijn op alle universiteiten.

Een deel van het hoger onderwijs stimuleert studenten indirect om op een onverantwoorde manier om te gaan met de coronamaatregelen. Juist nu we als land te maken hebben met een avondlockdown en te veel IC-opnames door de vele coronabesmettingen moeten de hogescholen en universiteiten zorgen dat studenten zich verantwoordelijk gedragen door niet met corona fysiek aanwezig te zijn in de les. Hierdoor kunnen ze anderen namelijk niet besmetten. Daarnaast is het zo dat sommige studenten weigeren te testen, doordat zij anders een cruciale toets moeten missen en zo het jaar niet kunnen halen. Ook dit komt niet ten goede van de bestrijding van het coronavirus. Het wordt voor iedereen lastiger om normaal te werken of studeren door de pandemie, maar wat er nu gebeurt lijkt mij niet de bedoeling.

Universiteiten en hogescholen horen als deel van het onderwijssysteem te allen tijde het beste voor te hebben met hun studenten. In plaats van studenten te straffen omdat zij het juiste doen en anderen niet willen besmetten met corona, zouden universiteiten en hogescholen al helemaal nu meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Deze verantwoordelijkheid kunnen zij nemen door met een goede regeling studenten tegemoet te komen als zij een toets missen door corona. Het is ook niet zo dat beter beleid onmogelijk is, want op veel universiteiten en hogescholen gaat het omgaan met coronabesmettingen tijdens toetsmomenten wel goed.

Als we iets hebben geleerd van de coronacrisis is het wel dat studenten ook online toetsen kunnen maken. Dit is op veel universiteiten en hogescholen in 2020 gelukt, dus ook nu zou dit een potentiële oplossing kunnen zijn voor de studenten die anderen niet willen besmetten. Het is uiteraard zo dat sommige studenten hier misbruik van zullen maken, maar veel studenten zullen dit niet doen. Zij mogen dan ook niet de dupe zijn van een kleine groep die er wel misbruik van maakt. Daarnaast lijkt mij de keuze snel gemaakt tussen het bestrijden van de pandemie met online toetsen of het coronavirus in de kaart spelen via de huidige regels. Tevens kunnen de drie universiteiten en drie hogescholen vast ook andere manieren bedenken om studenten met corona tegemoet te komen. Een oplossing voor dit probleem zou volgens mij iedereen baat opleveren. Zo kunnen studenten met corona een toets maken zonder anderen te besmetten en kunnen universiteiten en hogescholen meehelpen in het bestrijden van de pandemie.