Vaccinweigeraars zitten hart- en kankerpatiënten in de weg

Overal in het land maken patiënten zich zorgen. Zal de geplande behandeling nu eindelijk doorgaan of gooien acute Covid19-gevallen wéér roet in het eten? Enkele ziekenhuizen zijn al begonnen afspraken te schrappen. Niet toevallig liggen zij in streken met een lage vaccinatiegraad. Negentig procent van de coronalijders op de intensive care heeft zich niet in laten enten. En als ze daar eenmaal liggen, zijn ze er niet één, twee, drie weer weg. Het duurt soms weken voor het virus zich eindelijk gewonnen geeft óf dat ze komen te overlijden.

Daar beginnen mensen zich kwaad over te maken. Waarom zouden kankerpatiënten moeten wachten omdat medeburgers zonder goede reden een ic-bed bezet houden? Ze waren daar immers nooit terecht gekomen als zij zich tijdig hadden laten prikken. Het antwoord vanuit de ziekenhuizen is duidelijk: iedereen die acute zorg nodig heeft, krijgt die. Rokers en veelvraten worden vanwege hun ongezonde levensstijl ook niet achteraan in de rij geplaatst.

Het is echter de vraag, of deze redenering wel helemaal opgaat. Wie zich bewust niet laat inenten, is eerder te vergelijken met iemand die bewust een bewezen effectieve behandeling weigert. Hier is geen sprake van verslaving of een ongezonde leefstijl, het gaat om een weloverwogen genomen besluit. Dat besluit brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld dat je een ernstige vorm van Covid19 krijgt in een land met te weinig bedden voor intensieve zorg. Tot nog toe hebben bij schaarste Covid-19 patiënten altijd voorrang gekregen omdat hun leven gevaar liep maar je zou ook kunnen zeggen, dat ongevaccineerden eerder hadden moeten beseffen dat je wel eens achter het net kunt vissen.

Nu zijn er inderdaad patiënten met ernstig onderliggend lijden die geen prik mogen nemen omdat in hun geval het middel wél erger is dan de kwaal. Die mag je dat nooit verwijten maar bewuste weigeraars wél.

Het zal in Nederland niet gauw gebeuren dat patiënten wier leven acuut gevaar loopt, worden weggestuurd maar toch mag je weigeraars wel degelijk voorhouden dat zij kankerpatiënten in de weg zitten. Dat zij met hun houding het lijden van anderen verlengen en verergeren. Vaccinweigeraars plegen agressie. Dat mag je ze best vertellen. Het zijn net automobilisten die vanwege hun principes honderd kilometer per uur rijden binnen de bebouwde kom.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.