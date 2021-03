De linkse partijen worden sinds hun smadelijke nederlaag van woensdag overladen met goede raad. Tussen het meesmuilen en uitlachen door bevelen rechtse opiniemakers een onmiddellijke fusie aan. Het is merkwaardig dat PVV, FvD en Ja21 zulk advies niet krijgen. Je hoort ook nooit dat SGP, ChristenUnie en CDA maar moeten samen gaan omdat ze zich tenslotte allemaal op de bijbel baseren.

Iedereen begrijpt waarom. Nederland kent van oudsher een veelpartijenstelsel. Er hebben in de recente geschiedenis slechts twee min of meer succesvolle fusies plaatsgevonden: die van KVP, AR en CHU tot het CDA en van CPN, PSP, PPR en en EVP tot GroenLinks. Dat had heel veel voeten in de aarde. En dan zullen de aangeslagen linkse partijen zeker nu een groot deel van hun energie moeten steken in een samengaan en de vorming van één enkele cultuur waarin alle leden en activisten zich thuis voelen? Dat is een héél slecht idee.

Toch valt er veel te zeggen voor een nauwe samenwerking met behoud van eigen identiteit. In het buitenland is daar veel ervaring mee opgedaan: linkse partijen vormen één blok met een gezamenlijk urgentieprogramma, een onderlinge taakverdeling en een gezamenlijke strategie. De PvdA, GroenLinks en de SP zouden er wél goed aan doen een permanent bondgenootschap aan te gaan. Een duidelijke naam daarvoor is Verenigd Links. Dit presenteert een Herstelplan om uit de covid-crisis te komen. Om te beginnen.

Verenigd Links eist niet dat het kabinet eindelijk de slachtoffers van de toeslagenaffaire compenseert. Het vertelt hoe je dat voor elkaar krijgt en doet voorstellen in die richting. Op dezelfde manier ontwikkelt het concrete actieplannen om de woningnood te lijf te gaan, de bureaucratie in de zorg te bestrijden, racisme en discriminatie tegen te gaan, enzovoorts.

De samenwerking beperkt zich niet tot het Binnenhof. Verenigd Links laat zijn gezicht net zo goed op provinciaal en lokaal niveau zien. Ook hier met concrete actieplannen. Dat Verenigd Links mag dan ook geen gelegenheidscombinatie zijn. De deelnemende partijen moeten de samenwerking door hun congressen laten sanctioneren op basis van een contract met een duur van minstens een jaar of vier. Ook onderschrijven ze het herstelplan en andere urgentieplannen waar Verenigd Links mee komt als alternatief voor wat het kabinet aan Nederland presenteert.

Je komt er niet met allerlei gekrabbel in de marge en het gedurig naar voren komen in de Tweede Kamer om de minister op een inconsistentie te betrappen. Je hebt een ander verháál. Je vertelt dat gedurig. Je maakt het tot inzet van de verkiezingen. Je doet aan politieke machtsvorming. Als verkenners of informateurs willen praten, dan krijgen ze heel Verenigd Links aan tafel of niemand.

Bondgenoten zoekt dit Verenigd Links actief onder belangenorganisaties, zoals vakbonden, patiëntenverenigingen en pressiegroepen. Met petities, demonstraties en campagnes op de sociale media proberen de partijen elk op hun eigen manier maatschappelijke ondersteuning te vinden voor hun alternatieven.

Regeringsverantwoordelijkheid is niet de eerste zorg. De agenda in Nederland wordt al decennia lang door rechts bepaald. In die hoek worden de grote maatschappelijke thema’s aan de orde gesteld. Daar mogen dan anderen op reageren. Het wordt tijd om de rollen om te draaien. Een Verenigd Links kán dat.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groningse aardgas evenmin.