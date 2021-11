Vluchtelingen en migranten mogen niet de dupe worden van politieke spelletjes

Terwijl u dit leest, staan er duizenden vluchtelingen en migranten aan de Pools-Wit-Russische grens. De manier waarop Wit-Russisch president Loekasjenko misbruik maakt van deze mensen om zo de Europese Unie te provoceren is schandalig. Echter is het zo dat deze mensen onder erbarmelijke omstandigheden vast zitten tussen de Pools-Wit-Russische grens. De Europese Unie moet laten zien dat vluchtelingen en migranten misbruiken voor politieke doeleinden betreurenswaardig is. De Europese Unie moet deze mensen nu helpen.

De repressie van Loekasjenko jegens zijn bevolking is onacceptabel. Het oppakken van demonstranten, politici en onafhankelijke journalisten is iets wat niet getolereerd moet worden. Daarom is het logisch dat de Europese Unie besloot Wit-Rusland sancties op te leggen. Als gevolg van deze sancties laat Loekasjenko nu duizenden migranten en vluchtelingen via Wit-Rusland naar de Pools-Wit-Russische grens komen.

Polen heeft de noodtoestand uitgeroepen aan de Pools-Wit-Russische grens en heeft hier 15.000 soldaten neergezet. Maar de migranten en vluchtelingen kunnen ook niet terug naar Wit-Rusland, want zij worden daar tegengehouden door Wit-Russische troepen. Deze mensen zijn nu de dupe van de politieke doeleinden van Wit-Russisch president Loekasjenko.

De hiervoor benoemde gebeurtenissen hebben tot gevolg dat vluchtelingen en migranten, waaronder vrouwen en kinderen, in onmenselijke omstandigheden verkeren. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, en IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de overheden van Polen en Wit-Rusland opgeroepen om de veiligheid en mensenrechten van migranten en vluchtelingen te respecteren. Het is van Wit-Rusland te verwachten dat zij hier geen gehoor aan zullen geven. Het regime van Loekasjenko onderdrukt immers ook zijn eigen bevolking en heeft via mensensmokkelaars die migranten ophalen indirect geld verdiend. Loekasjenko’s regime is in staat om onschuldige mensenlevens op te offeren voor zijn politieke doeleinden en lijkt niet voor rede vatbaar. Hier moet veel aan worden gedaan en sancties tegen het Wit-Rusland van Loekasjenko zijn niet onredelijk. Desondanks moeten migranten en vluchtelingen die naar de Europese Unie willen niet de dupe zijn van de politieke situatie omtrent Wit-Rusland en de Europese Unie

Dat betekent dat het aan de Europese Unie is om de vluchtelingen en migranten nu binnen te laten om hen een veilige plek te bieden voor asielaanvragen. Volgens het internationaal recht heeft iedereen namelijk recht om op een veilige manier asiel aan te vragen in een land. Ook het Rode Kruis vindt de humanitaire situatie aan de Pools-Wit-Russische grens zorgwekkend. De Europese Unie heeft nu als plicht om te zorgen dat de migranten en vluchtelingen aan de Pools-Wit-Russische grens niet langer gebruikt kunnen worden als chantagemiddel tegen de Europese Unie. Niet alleen omdat dit via internationaal recht is geregeld, maar ook omdat het moreel verwerpelijk is hoe Loekasjenko wanhopige migranten en vluchtelingen misbruikt voor politieke doeleinden. Wij moeten deze mensen beschermen en uit de onmenselijke omstandigheden halen waar zij zich nu in verkeren. De Europese Unie moet laten zien boven de trieste praktijken van Loekasjenko te staan. Mensenrechten staan hoog in het vaandel bij de Europese Unie en dat moet nu aangetoond worden. Niet via woorden, maar via daden.