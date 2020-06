De nadelen van corona zijn inmiddels in miljoenen woorden en tienduizend uren in de media uit en te na uitgemeten. De voordelen komen beduidend minder aan bod. Nou weet ik wel dat ik in een bubbel leef en vrijwel elk voordeel zijn nadeel heeft (vrij naar J.C.) maar toch…

Eindexamens zijn dit jaar afgeschaft. Leraren bepalen bovendien of iemand overgaat. Weg stress en meer aandacht voor de leerlingen. Volgend jaar weer?

Veel ouders hebben zich weer moeten verdiepen in wat de kinderen allemaal moeten leren. Ze kunnen nu meepraten over hoe alle ouderwetse onzin uit de lesstof kan worden geschrapt.

Volop ruimte in het openbaar vervoer. Helaas nog niet bij het vliegen; de anderhalvemeterregel zou hier aardig wat beenruimte opleveren.

Meer aandacht voor elkaar in relaties, meer seks door de gedwongen quarantaine. Leve het thuiswerken, daar kunnen we gewoon mee doorgaan. (Typisch bubbelding I know: huiselijk geweld is ook toegenomen).

Minder files, schonere lucht door minder auto’s, ook de verkoop is afgenomen. Kantoren kunnen kleiner als mensen meer thuiswerken.

De overheid die weer grip lijkt te krijgen op grote bedrijven, die duurzame eisen durven stellen bij de staatssteun die ze verlenen.

Een kabinet dat ontsnapt aan de verzuiling. Meer luistert naar deskundige dan hun eigen slappe gepraat en zelfs ministers van de oppositiepartij opneemt. Op naar een zakenkabinet Kaag 1.

Meer vriendelijkheid en hulpvaardigheid op straat. In deze crisistijd krijg je meer antwoord als je iemand goeiemorgen wenst.

De groei, het BBP, de staatsschuld alle heilige huisjes zijn plotseling niet meer het allerbelangrijkste in onze economie.

We gaan ineens nadenken over wat we kopen. Duurzaam en fair trade producten zitten in de lift.

Mogelijk zullen we weer terugvallen in ons oude gedrag maar er is toch het besef ontstaan dat radicale veranderingen van de ene dag op de andere kunnen ontstaan. Wellicht is Covid 20 nodig om een echte nieuwe maatschappij te bouwen.