De VVD is blijkbaar voorstander van wanbeheer door de overheid. Dat blijkt uit het voorstel van kamerlid Bente Becker om de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) te ontslaan van de plicht om dwangsommen te betalen als ze haar opdracht niet nakomt: namelijk om asielaanvragen snel en tijdig af te handelen. Ook wil het Kamerlid dat die dwangsommen worden afgeroomd zodat de slachtoffers van de IND hun verblijf – onnodig lang door dit gekloot en geknoei van een door de belastingbetaler gefinancierde instantie – zélf betalen.

De VVD doet dit uiteraard om een ándere reden. Ze wil een wit voetje halen bij de xenofoben en de vreemdelingenhaters, die Twitter volstorten met ¨Hoe gek kun je wezen?¨-veroordelingen van het feit dat ook vreemdelingen recht hebben op dwangsommen als ze niet krijgen waar ze recht op hebben. In hun woede zijn die xenofoben en vreemdelingenhaters, die heel boos worden als ze genoemd worden wat ze zijn, namelijk xenofoben en vreemdelingenhaters, dan vergeten dat zij altijd zelf riepen om snelle procedures. Nu ze het omgekeerde krijgen, namelijk buitensporig trage procedures, verklaren zij zich tegenstanders van het enige sanctiemiddel dat je tegen een falende overheid kunt inzetten.

Hoe dom kun je wezen! En hoe laf kun je zijn als politieke partij om op dat sentiment in te spelen voor electoraal gewin?

Het falen van de IND is een belangrijke oorzaak voor het feit dat nu net als in 2015 noodvoorzieningen ingericht moeten worden om asielzoekers onder dak te brengen. De eerste ging deze week open. De TV toonde door schotten van elkaar gescheiden veldbedden in de Frieslandhallen te Leeuwarden met lokale bestuurders die tevreden vaststelden dat de voorzieningen heel erg sober waren. En in oktober moeten aldus burgemeester Van Haersma Buma de hallen hoe dan ook weer leeg worden opgeleverd.

Hoe komt het eigenlijk dat de IND er zo´n potje van maakt? Het antwoord is eenvoudig. In 2017 meende de regering dat er vanwege de Turkijedeal en zo wel bezuinigd kon worden op het personeel. De contracten van talrijke ingewerkte ambtenaren werden niet verlengd. Die hebben inmiddels elders emplooi gevonden en maken een lange neus als ze ergens de afkorting IND zien. En terecht. Bente Becker en de VVD oogsten dus wat ze gezaaid hebben.

Ze zijn zelf medeverantwoordelijk voor de huidige chaos. Dat is nog een reden voor hun pogingen om de stok achter de deur – die dwangsommen – in stukken te breken. Ze blijven liever buiten schot.