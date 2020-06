Afgelopen woensdag heeft het kabinet weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. Ik merk dat ik mij niet goed raad weet met een aantal van deze nieuwe versoepelingen. Zo mogen sekswerkers weer aan het werk per 1 juli maar worden we wel geacht afstand te blijven houden van elkaar. Zo zijn er wel meer dingen waar ik vraagtekens bij heb. We mogen naast elkaar zitten in het vliegtuig, maar in de horeca en theaters moeten we wel afstand houden van elkaar. Ik probeer er wat van te begrijpen maar eerlijk gezegd doe ik het niet.

De lockdown vond ik wat dat betreft veel duidelijker en overzichtelijker. Er werd niks van je verwacht en je mocht maar heel weinig. Sinds begin juni de maatschappij weer langzaam is opgestart voelt het allemaal ontzettend onduidelijk. Ik probeer zo goed mogelijk mijn leven op te pakken en mijn weg te vinden in de waanzin van het moment.

De grootste uitdaging voor mij is om me niet te laten meeslepen door de vele dingen die ik lees op twitter. Ik probeer me zo goed mogelijk af te sluiten maar toch lukt dat niet altijd. Zo probeer ik een beetje op de hoogte te blijven van wat er momenteel allemaal speelt met de actiegroep Viruswaanzin maar het is allemaal zo onbegrijpelijk dat ik merk dat mijn hoofd er alleen maar warrig van wordt. Gelukkig heb ik lieve volgers die me veel begrip en steun geven.

Ik ben weer begonnen met gamen omdat dit me op dit moment veel plezier en afleiding geeft. Mijn gamevrienden snappen en accepteren mij zoals ik ben en dat is fijn. Ook in de buurt begin ik wat meer contacten te leggen en voel ik me minder eenzaam. Als het leven zo onduidelijk is als het op het moment is, probeer ik me vast te houden aan mijn eigen ritme en structuur. Op zulke momenten ben ik dan blij dat ik de Wajong heb zodat ik die rust en veiligheid heb.

Omdat ik merk dat ik het moeilijk vind om met alles om te gaan heb ik contact gezocht met een psycholoog van het 22q11ds-team. Het is fijn om met iemand te praten die snapt waar je mee worstelt en wat voor impact dit syndroom op je leven heeft. Voorheen heb ik vaker met psychologen gepraat als ik een moeilijke periode had, maar die snappen niet altijd hoe 22q11ds in elkaar zit. Daarom is het voor mij ook heel belangrijk dat dit syndroom bekend gaat worden.

Natuurlijk maken de rare tijden zoals waar we nu in zitten ieder mens kwetsbaar. Je beseft weer hoe kwetsbaar het leven is, het leven is niet vanzelfsprekend! Sinds ik uit de depressie ben, kijk ik op een andere manier naar het leven. Ja ik heb nog steeds last van sociale angsten en onvoorspelbare energie. Toch lukt het me ondanks alles om stapje voor stapje mijn draai te vinden in het dorp waar ik woon.

Ik woon zelfstandig en dat is iets waar ik heel trots op ben! Ik ben momenteel ook hard aan het werk om die sociale angsten te overwinnen. De ene keer gaat dit beter dan de andere keer. Zo stond ik afgelopen vrijdag ineens bij een kennismakingsfeestje van de buren! Er stonden een aantal anderen van de flat bij en ze vroegen me of ik er bij wilde komen. Ze hielpen me over de drempel heen en daarna was het ijs gebroken en hebben we het heel gezellig gehad met elkaar.

Dit zijn overwinningsmomenten die mij positieve energie en moed geven! Ja ik moet wat harder knokken dan een ander om ergens te komen waar ik wil, maar ik geef niet op! Ik blijf mezelf ontwikkelen op mijn eigen tempo en probeer zo goed mogelijk met alles om te gaan, gewoon op mijn eigen manier!