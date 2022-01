Waar blijft de grote zwijgende meerderheid in Nederland?

Na het zien van het geweld tegen de politie tijdens de coronademonstratie in Amsterdam van afgelopen zondag, en het lezen van een interview met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam (interview AD, 31 december) vroeg ook ik mij af waar de zwijgende meerderheid van Nederland is, die wel gezagsgetrouw is en niets te maken wil hebben met onder andere gewelddadige corona-wappies. En waarom zwijgt die meerderheid en laten ze zo een kleine minderheid de discussies en gesprekken overheersen? In het kader van ‘een betere wereld begint bij jezelf’ ben ik daarom zelf in de pen geklommen om hier verandering in te brengen.

Ik heb daarom een boodschap aan alle antivaxxers, Baudet- en Wilders-stemmers, complot- en doemdenkers en klimaat- en corona-ontkenners: jullie zijn in de minderheid. Het grootste gedeelte van Nederland denkt, over onze huidige maatschappelijke problemen, faliekant anders dan jullie:

De overgrote meerderheid is wél voor vaccineren, omdat zij wel geloven in de wetenschap en de expertise van specialisten. Dat doen ze ook als ze ziek naar de dokter gaan, in een vliegtuig stappen en een piloot het werk laten doen of een loodgieter een verstopping in hun huis laten verhelpen.

De overgrote meerderheid van Nederland weet dat statushouders niet onze sociale huurwoningen inpikken (spoiler: maar 5% tot 10% van de sociale huurwoningen in Nederland wordt aan statushouders toegewezen).

Een grote meerderheid van de Nederlanders gelooft dat we als mens (negatieve) invloed hebben op het klimaat en dat hier iets aan gedaan moet worden (69% maakt zich zorgen over klimaatverandering).

De overgrote meerderheid van Nederland gelooft niet in een pedofielennetwerk op hoog politiek niveau (en nee, er wordt door hoge politici ook geen babybloed gedronken).

Last, but not least: de overgrote meerderheid van Nederland steunt onze politieagenten, die al twee jaar in de frontlinie staan om op te treden tegen agressieve corona-ontkennende idioten, die maar met één doel naar zo’n ‘demonstratie’ komen: rellen! En diezelfde overgrote meerderheid steunt onze zorgmensen, die dag en nacht klaar staan om voor ons te zorgen, ook in deze zware coronatijden. Daarom niets meer dan hulde voor deze helden.

Ik sluit af met een oproep aan iedereen die bij deze overgrote meerderheid hoort: laat van je horen! Laat deze discussies over corona, woningnood en klimaat niet kapen door de extremisten. Schrijf een bericht op social media, deel je mening hier op Joop of op andere relevante kanalen en laat weten dat die minderheid niet namens jou spreekt.

Sta op en spreek!