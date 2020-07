Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Dat staat met vette letters op de website van D66. Maar zoals bekend heeft de partij in zijn geheel tegen de motie gestemd om 500 kinderen in eigen land op te vangen. Over deze kwestie meldt de website dat is ingestemd met het compromis dat er op het vaste land van Griekenland een opvangplek is gecreëerd voor 48 kinderen. Daar krijgen ze dan psychosociale zorg, onderwijs en medische zorg en juridische steun bij hun asielprocedure. “(..) waardoor in totaal enkele honderden kinderen kunnen worden geholpen.”

Laten we er eens van uitgaan dat enkele honderden kinderen bijvoorbeeld de helft is van die 500. Die 250 moeten per groep in ca 7 maanden worden afgeholpen van hun oorlogstrauma’s en voldoende onderwijs krijgen om.. ja om wat, een taal te leren, een vak misschien? Dat moet wel een heel bijzonder opvangkamp zijn.

De andere 250 blijven creperen waar ze nu zitten. D66 omschrijft dat zelf op haar site als ‘overleven in mensonterende kampen’. Wie heeft zoiets bedacht? Is dat gebeurd op het ministerie van ontwikkelingssamenwerking van Sigrid Kaag?

Kaag werkte jarenlang bij de Verenigde Naties in landen als Sudan en Palestina dus zij heeft binnen het kabinet wel de meeste kennis over deze problematiek. Maar we willen natuurlijk niet geloven dat deze ideeën uit haar departement komen. Maar wanneer gaat ze er iets over zeggen? Heel sociaal Nederland staat op zijn kop. Gemeenten schrijven dat ze bereid zijn tot opvang, Demonstraties, handtekeningenacties, open brieven maar we horen niets van Kaag. Hoe kan iemand met zoveel kennis, ervaring en inzicht in vluchtelingenproblematiek, oorlogsellende en armoede in een kabinet blijven zitten dat zich zo asociaal gedraagt?

Op de website “Geef geloof een stem” geeft Joël Voordewind (ChristenUnie) een duidelijke verklaring waarom hij tegen zoiets humaans heeft gestemd, terwijl hij zich er eerder hard voor had gemaakt. Het is gewoon een kwestie van ordinaire achterkamerpolitiek tussen de rechtse CDA en VVD. Hoe bedoel je “geef geloof een stem”?