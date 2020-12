Waarom lijken de verkiezingscampagnes tot nu toe vooral te draaien om verkapte persoonlijkheidscultussen, maar nauwelijks om de inhoud? We zien dit nu al geruime tijd bij Forum voor Democratie, GroenLinks en sinds kort ook in overtreffende trap bij D66. Wij, de jongeren van Volt in Nederland, vragen ons af: waar is de sluitende visie op de grote uitdagingen van onze tijd en, daarmee, op onze toekomst? En waar blijft Europa in het huidige debat, wetende dat Nederland in zijn eentje weinig zal kunnen bewerkstelligen? Europese samenwerking is onmisbaar als we de grote uitdagingen van deze tijd willen aanpakken en het is tijd dat er een partij de Tweede Kamer betreedt die dit onomstoten uit durft te dragen.

In maart 2021 ligt die kans er. De campagnes zijn al in volle gang en daarbij hoort natuurlijk het opmaken van de balans van de afgelopen kabinetsperiode en, in het verlengde daarvan, de afgelopen tien jaren onder het juk van de kabinetten Rutte. Verandering en vernieuwing zijn broodnodig, maar dan moeten we ons wel op de juiste onderwerpen focussen. We weten dat onze grootste uitdagingen Europese oplossingen behoeven, terwijl de nationale politieke elite hier nauwelijks gehoor aan lijkt te willen geven. Zo zien we dat de vermogensongelijkheid tot recordhoogte is gestegen. Waarom accepteren wij het nog dat de gemiddelde burger procentueel meer belasting betaalt dan grote multinationals? Als wij hiervoor echt een oplossing willen zien, dan moeten we dit in Europees verband aanpakken. Hetzelfde geldt voor de andere uitdagingen die zich niets aantrekken van landsgrenzen, zoals klimaatverandering, migratie en (digitale) veiligheid. Waarom zien we hier dan zo weinig van terug in het publieke debat, dat mede door pro-Europese partijen als D66 en GroenLinks vormgegeven zou moeten worden?

Bij D66 lijkt de focus momenteel vooral te liggen op de persoon van Sigrid Kaag. Ook wij vinden dat het de hoogste tijd is voor een vrouwelijke premier, maar je hoeft slechts met een schuin oog naar de peilingen te kijken om te beseffen dat er wellicht wat meer op de inhoud gefocust moet worden. Daarnaast werd D66 recentelijk nog ‘de meest pro-Europese partij’ genoemd in een artikel in de Volkskrant, maar vooralsnog lijkt de D66-campagne meer doordrenkt van Amerika dan van Europa. Voorbeelden hiervan zijn ‘de sneaker van Kaag’ (geïnspireerd door Kamala Harris, die op haar sneakers campagne voerde), grassroots campaigning (iets waar de #teamkaag campagne overigens geen voorbeeld van is), ‘de Nederlandse belofte’ en running mate Rob Jetten. Met deze dingen lijkt op zich niets mis, maar het centraal stellen van één persoon binnen een partij is iets wat de afgelopen weken allesbehalve onschuldig is gebleken. Ja, deze tijd behoeft inderdaad nieuw leiderschap, maar dan wel leiderschap dat draait om vele leiders samen en niet om één sterke leider.

En hoe zit het dan met GroenLinks en PvdA? Ook bij hen lijkt Europa helaas niet voorop te staan. Zoals Sigrid Kaag onlangs terecht uitlichtte, staan deze partijen net iets te positief tegenover een samenwerking met de links-populistische, eurosceptische SP. Voor hen lijkt Europa dus helaas geen prioriteit, wat overigens tot grote teleurstelling bij de Europagezinde achterban van de PvdA en GroenLinks heeft geleid. En terecht, want zulke ideeën lijken onverenigbaar met het progressieve denken dat ze zeggen te voorstaan en wat deze tijd hard nodig heeft. De teleurstelling van deze achterban is dan ook volledig gerechtvaardigd. Maar waar kunnen deze kiezers dan wel naartoe voor een onverschrokken progressief, Europees ingebed en volledig sluitend verhaal? Bij Volt zijn zij meer dan welkom; bij ons is de vraag immers niet ‘Europa, ja of nee?’, maar ‘Europa, hoe?’.

Volt is de eerste Europese partij in de geschiedenis die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn actief in alle lidstaten van de EU en we zijn vertegenwoordigd in het Europees Parlement en verschillende gemeenteraden (waaronder coalities) door heel Europa. Wij zijn een politieke beweging die de terechte zorgen van eurosceptici erkent, maar deze juist ziet als reden om de EU grondig te moderniseren en verder te democratiseren. Wij dragen onze idealen niet alleen uit in de politieke arena’s, maar ook on the ground, zoals met het Europe Cares initiatief na de vluchtelingenramp in Moria. We pakken onze uitdagingen aan daar waar ze het beste aangepakt kunnen worden. Dat is niet alleen idealistisch, maar dat is ook logisch en realistisch. En dat soort denken kunnen we in Nederland en Europa nu, meer dan ooit, goed gebruiken. Onze toekomst, en die van de generaties na ons, wordt gemaakt in Europa. Het is de hoogste tijd dat we dit gaan beseffen.

