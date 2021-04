Voor alle duidelijkheid: ik ben nooit een fan geweest van Mark Rutte. Mark lacht alles weg en komt er tot nu toe mee weg. Maar wat er op dit moment gebeurt op politiek mediaal vlak is te gek voor woorden. Bij de toeslagenaffaire zijn er verschillende fouten gemaakt. De liberale wantrouwencultuur die hier aan ten grondslag ligt is hier voor 100% debet aan en als het er op aan komt zijn VVD, PVV en CDA hier primair verantwoordelijk voor. Dat is niet iets van nu maar het is een maatschappelijk verschijnsel waar het sociale fundament, de onderkant en de gekleurde kant van ons land de dupe van was, is en nog zal zijn.

Nu krijgen we politiek mediaal het beeld voorgeschoteld dat, als alles transparant en openbaar is, het allemaal beter en eerlijker zal worden. Ik wil duidelijk stellen dat het mogelijk moet zijn om door in de luwte of de beslotenheid te werken aan vertrouwen en compromissen tot een regering en een regeerakkoord te komen. En ik zou als lid van een sociale minderheidspartij niet instappen op een regeerakkoord op hoofdlijnen. In deze populistisch versnipperde arena worden bij besluitvorming vooral keuzes gemaakt waarbij de hardste schreeuwers het voor het zeggen hebben. De moeilijke problemen worden vooruit geschoven. En dat kunnen we nu net missen.

We hebben een regering nodig die moeilijke problemen inzake milieu, gezondheid, woningbouw, samenleving, en financiën oplost. Daarvoor is een meerderheid nodig die elkaar vertrouwt en bereid is te geven en te nemen en afspraken te maken in de luwte, zodat als het knelt men van elkaar op aan kan en de kikkers in de kruiwagen blijven. Of Mark Rutte en de nieuw gekozen 150 Kamerleden hiertoe in staat zijn vraag ik me af.

Waar we écht behoefte aan hebben is een betrouwbare premier die een beetje behoudend, recht door zee, sociaal en met de voeten in de modder kan werken en zijn of haar rug recht houdt, ook als heel de wereld vibreert.

Wie, o wie kan dat zijn?